Elismeréseket adtak át az évindítón

Ráczné Németh Csilla igazgató szólt az előző évi és folyamatban lévő fejlesztésekről, a szakmai programról. A hagyomány szerint ez alkalommal köszöntötték a jubiláló és a minősítést szerzett munkatársakat. Az értekezleten részt vett Németh-Szőke Melinda, az Ajkai Közös Önkormányzat Hivatal irodavezetője, aki méltatta az intézményben folyó kiváló munkát, majd az önkormányzat nevében köszöntötte a jubiláló igazgatót.

Ráczné Németh Csillának Németh-Szőke Melinda adta át a jutalmat

Fotó: Gyarmati László

Jubileumi jutalomban részesült Pethő Anita, Horváth Ferencné, Kaposiné Kundermann Lívia, valamint Ráczné Németh Csilla. Marton Lívia sikeresen megvédte a mesterprogramját, Balatinczné Németh Mónika köznevelési szakértői mesterpedagógus minősítést ért el. Szikráné Németh Annamária pedagógus II. minősítést, Mátcs Natália pedagógus minősítést szerzett. Az Év munkatársa elismerést Szücs-Geri Andreának, a Hétszínvirág óvoda dajkájának ítélték oda.