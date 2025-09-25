Fontos információk Kaszás Nikolett eltűnésével kapcsolatban

Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult el budapesti otthonából a Pilisbe túrázni, azóta viszont nem adott életjelet magáról, és senki nem tudja, hol lehet. Először a rendőrség osztott meg egy képet az eltűnt lányról, és leírták, hogy egy 160 cm magas, vékony testalkatú, barna hajú és barna szemű, 27 éves lány után nyomoznak. Utoljára fekete pólót, kék farmert és fehér sportcipőt viselt.

Az utolsó felvétel a több mint két hete eltűnt Kaszás Nikolettről

Fotó: police.hu

A rendőrök tanúkat kerestek, ismerősöket hallgattak meg, kamerafelvételeket és hívásforgalmat vizsgáltak, terepkutatásokat tartottak a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – Hungo segítségével a Spartacus-ösvény teljes hosszán, sőt drónnal is keresték az eltűnt lányt. A munkába helyi tűzoltók és önkéntesek is bekapcsolódtak, mindhiába.

Lassan három hete, hogy eltűnt Kaszás Nikolett

A mentőszolgálat arra kérte a túrázókat, hogy aki a Pilisben túrázik, rögzítse útvonalát (kml, kmz, gpx formátumban), és küldje el az [email protected] címre, mivel az utolsó biztos információ szerint Nikolettet a Spartacus-tanösvény közelében látták.

Azóta felbukkant egy H. Ádám nevű sümegi férfi az interneten, aki az összes Kaszás Nikolettel foglalkozó online cikk és bejegyzés komment szekciójába, sőt a lány oldalára is kiírta, hogy ő ölte meg a 27 éves Kaszás Nikolettet – írta meg elsőként a Bors. Azonban a férfi ellen korábban már eljárás indult hatóság többrendbeli félrevezetése és hamis vád miatt. Többek között a Veszprém Vármegyei Főügyészségre és a rendőrségre más-más néven tett valótlan bejelentéseket. A rendőrség a lapnak azt nyilatkozta, hogy a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a szükséges intézkedéseket megtették H. Ádám friss bejegyzései kapcsán. Ha érdekel, milyen kommenteket írt az eltűnt lánnyal kapcsolatban H. Ádám, olvasd el a Bors cikkét.

Közös kutatást szerveznek vasárnapra

Szeptember 28-án, vasárnap közös keresést szervez a Pest Vármegyei Polgárőr Szövetség, a Kutyák Határok Nélkül Alapítvány és a Vácért Polgárőr Egyesület az eltűnt Kaszás Nikolett felkutatására, amire várják az önkénteseket. A kutatás reggel 8 órakor gyülekezővel indul Pilisszentlászlón, a Béke út végénél található focipályánál és parkolónál, majd 9 órától kezdődik a terület átvizsgálása. A szervezők kérik, hogy lehetőség szerint vonjanak be kutyás, lovas, quados vagy drónos egységeket is, de természetesen gyalogos önkéntesek jelentkezését is várják. Minél többen vesznek részt a keresésben, annál nagyobb területet tudnak átvizsgálni. A részvétel regisztrációhoz kötött, ezt online lehet elvégezni ide kattintva. A helyszínen is lesz lehetőség regisztrálni, de az online jelentkezés elősegíti a gördülékeny szervezést.