Eltűnt egy 14 éves lány Pápán, minden perc számít, segíts megtalálni!

A Pápai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított egy eltűnt fiatalkorú ügyében. Pitzer Vivien 2025. szeptember 7-én az esti órákban otthonából ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról – közölte a police.hu.

A rendőrség az eltűnt Pitzer Vivien megtalálásához a lakosság segítségét kéri

Eltűnt fiatalt keresnek Pápán

A rendőrség leírása szerint a 14 éves lány körülbelül 170 centiméter magas, vékony testalkatú, vállig érő fekete hajú és zöld szemű. Eltűnésekor fekete felsőt, kék farmernadrágot és rózsaszín sportcipőt viselt.

Aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, több módon is jelezheti. A bejelentéseket személyesen a Pápai Rendőrkapitányság (Széchenyi István utca 18.) fogadja, telefonon pedig a 06-89-313-011-es számon. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központja a 06-88-428-022-es, illetve a +36-30/278-2198-as telefonszámon várja a bejelentéseket. Emellett a nap 24 órájában hívható a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszám is, ahol névtelenséget is biztosítanak. Természetesen a 112-es díjmentes segélyhívón keresztül is megtehető a bejelentés.

A rendőrség hangsúlyozza, minden apró információ számít, amely közelebb viheti a hatóságokat a lány megtalálásához.