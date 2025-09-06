szeptember 6., szombat

Hasznos példánynak veszett nyoma

1 órája

Eltűnt traktort keresnek a veszprémi rendőrök

Címkék#traktor#munkagép#körözés

A Dél-koreai gyártmányú nehézgépjárműnek május közepén veszett nyoma. A traktor maximális haladási sebessége 25 km/h, és több fajta felhasználási célra használható, így eredeti tulajdonosának jócskán megnehezítették a dolgát a tolvajok.

Csizi Péter

Egy elég feltűnő  gépjárművet keres a Veszprémi Rendőrkapitányság. Nem klasszikus autólopásról van szó, a 2017-es Kioti modell nem a tolvajtempóból ismert módszerrel, autópályás üldözéssel került új gazdái karma közé, hanem minden bizonnyal egy csendesebb, ám annál sikeresebb rablási kísérlet részese lehetett. Az eltűnt nehézgép több funkciót képes ellátni, ami összefügghet azzal, hogy további munkavégzés szándékával kelthette fel az elkövetők figyelmét.

Az eltűnt Kioti modell rendszáma YML-567
Az eltűnt Kioti modell rendszáma YML-567
Forrás: verbis.hu

A CK széria strapabíró és sokoldalú, az eltűnt traktor gyártás éve 2017

Körözés elrendelésének időpontja: 2025-08-29 

A forgalmazó általában a következő funkciókra javasolja a munkagépet:

  • Kertészeti traktor
  • Szőlészeti traktor
  • Kommunális traktor
  • Telephely karbantartó traktor
  • Fűnyíró traktor

 

 

