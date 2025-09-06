Eltűnt traktort keresnek a veszprémi rendőrök

Egy elég feltűnő gépjárművet keres a Veszprémi Rendőrkapitányság. Nem klasszikus autólopásról van szó, a 2017-es Kioti modell nem a tolvajtempóból ismert módszerrel, autópályás üldözéssel került új gazdái karma közé, hanem minden bizonnyal egy csendesebb, ám annál sikeresebb rablási kísérlet részese lehetett. Az eltűnt nehézgép több funkciót képes ellátni, ami összefügghet azzal, hogy további munkavégzés szándékával kelthette fel az elkövetők figyelmét.

Az eltűnt Kioti modell rendszáma YML-567

Forrás: verbis.hu

A CK széria strapabíró és sokoldalú, az eltűnt traktor gyártás éve 2017

Körözés elrendelésének időpontja: 2025-08-29

A forgalmazó általában a következő funkciókra javasolja a munkagépet: