Eltűnt traktort keresnek a veszprémi rendőrök
A Dél-koreai gyártmányú nehézgépjárműnek május közepén veszett nyoma. A traktor maximális haladási sebessége 25 km/h, és több fajta felhasználási célra használható, így eredeti tulajdonosának jócskán megnehezítették a dolgát a tolvajok.
Egy elég feltűnő gépjárművet keres a Veszprémi Rendőrkapitányság. Nem klasszikus autólopásról van szó, a 2017-es Kioti modell nem a tolvajtempóból ismert módszerrel, autópályás üldözéssel került új gazdái karma közé, hanem minden bizonnyal egy csendesebb, ám annál sikeresebb rablási kísérlet részese lehetett. Az eltűnt nehézgép több funkciót képes ellátni, ami összefügghet azzal, hogy további munkavégzés szándékával kelthette fel az elkövetők figyelmét.
A CK széria strapabíró és sokoldalú, az eltűnt traktor gyártás éve 2017
Körözés elrendelésének időpontja: 2025-08-29
A forgalmazó általában a következő funkciókra javasolja a munkagépet:
- Kertészeti traktor
- Szőlészeti traktor
- Kommunális traktor
- Telephely karbantartó traktor
- Fűnyíró traktor
