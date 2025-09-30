október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

EM: továbbra is zavartalan a hulladékelszállítás

Címkék#lakosság#MOHU#MTI

Téves információk jelentek meg a sajtóban a hulladék elszállításával kapcsolatban. A cikkek tartalmával ellentétben a valóság az, hogy a hulladék elszállításának és a lomtalanításnak a rendje változatlan marad, biztosítva ezzel a magyar családok zavartalan mindennapjait - közölte az MTI-vel kedden az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Veol.hu

Magyarországon 2023 júliusától országszerte átalakult a hulladékgazdálkodás. A Mol vállalata látja el a feladatot, azaz a MOHU gyűjti, szállítja és előkezeli a lakosságtól, az intézményektől és a gazdálkodó szervezetektől származó hulladékot. Az új rendszer célja a rezsicsökkentés fenntartása és a szolgáltatás országosan egységes, jó színvonalú biztosítása - írták.

Téves információk jelentek meg a sajtóban a hulladék elszállításával kapcsolatban
Forrás: penzcentrum.hu

A tárca felhívta a figyelmet arra, hogy a vegyes hulladék gyűjtésével kapcsolatban továbbra is a 2015 óta hatályos jogszabályok vannak érvényben. Kiemelik továbbá, hogy a kommunális hulladékot ezek után is el kell szállítani a koncessziós szerződés alapján, ugyanis ez garantálja a magyar családok egészségének és környezetének védelmét.

A sajtóban megjelent hírekkel szemben a koncessziós társaság nem jogosult bírság kiszabására, és csak rendkívül indokolt esetekben – például ha a kommunális hulladékgyűjtő edény építési törmelékkel van megtöltve – szünetelteti a hulladékszállítást, ahogy azt korábban is tette. Ezért a lakosság és az önkormányzatok számára semmilyen olyan változás nem várható, amely a mindennapi élet zavartalan működését veszélyeztetné. A magyar kormány továbbra is elkötelezett, hogy biztosítsa a folyamatos és megbízható hulladékgazdálkodási szolgáltatást, és ezzel garantálja a magyar családok egészséges, tiszta környezetét - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu