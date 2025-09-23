szeptember 23., kedd

Élményalapú tanulás

1 órája

Iránytű az erdő felfedezéséhez

Címkék#Erdei Iránytű Program#Bakonyerdő Zrt.#erdei iskola#erdő

A Bakonyerdő Zrt. területén is nagy sikerrel folyik az Erdei Iránytű Program, amelynek küldetése, hogy a gyerekek élményeken keresztül fedezzék fel az erdők világát. A kezdeményezés főként az általános iskolás korosztályt szólítja meg, különösen a hátrányos helyzetű településekről érkező diákokat.

Haraszti Gábor

Az Erdei Iránytű Program keretében országszerte erdei iskolák várják a fiatalokat, ahol játékos foglalkozások és közvetlen tapasztalatok révén tanulhatnak a fenntarthatóságról, a természet szeretetéről és az erdők fontosságáról. Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára hangsúlyozta: a jövőnk szempontjából kiemelten fontos, hogy a fiatalok megértsék a fenntarthatóság és a zöld értékek jelentőségét.

Erdei Iránytű Program – Élményalapú tanulás gyerekeknek
Az Erdei Iránytű Program része az elmúlt 35 év legnagyobb környezeti nevelési akciójának
Fotó: Szokol Dávid

Az Erdei Iránytű Program 2026-ban is folytatódik

Mint mondta, az ősz folyamán 120 gyermekcsoport, mintegy 3000 diák vett részt a programban. Az Iskolában az Erdő Program – amelynek része az Erdei Iránytű Program – az elmúlt 35 év legnagyobb környezeti nevelési akciója. A kezdeményezés 2026-ban is folytatódik, addigra 1900 oktatási intézményben közel 140 000 gyermek számára biztosítanak erdőpedagógiai foglalkozásokat – írja a kormany.hu.
A program több minisztérium és szervezet együttműködésében valósul meg. Finanszírozója az Energiaügyi Minisztérium, amely a szén-dioxid-kvótából 300 millió forinttal támogatja. Szakmai hátterét az Agrárminisztérium biztosítja. Koordinátora az Országos Erdészeti Egyesület, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvánnyal együttműködésben.

A Pápateszéri Általános Iskola kisdiákjai a Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskolában tölthettek el egy napot. Délelőtt Kovács Attila ornitológus, a Bakonyi Természettudományi Múzeum munkatársa mutatta be az erdei madarakat. A gyerekek hálós madárbefogás közben nemcsak megfigyelhették, hanem kézbe is vehették a madarakat, sőt a gyűrűzés folyamatát is testközelből láthatták. Délután a Boksa termékek készítőinek segítségével az erdő ízeivel ismerkedhettek: erdei szörpöket és lekvárokat kóstoltak, játékos formában tanulva a természet kincseiről. A Nagyalásonyi Kinizsi Pál Általános Iskola diákjai pedig az Eszterházy Erdészeti Erdei Iskolába látogattak. Gombási Árpád erdész és segítője, Németh Gina vezették őket az erdők világába – élményekkel, játékokkal és rengeteg érdekességgel fűszerezve – számolt be a Bakonyerdő Zrt. közösségi oldala.

A nagyalásonyi kisdiákok az Eszterházy Erdészeti Erdei Iskolában jártak.
Fotó: Bakonyerdő Zrt.

 

