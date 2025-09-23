szeptember 23., kedd

Etikai kódex a békés kampányért (+ videó)

A politikai viták ritkán mentesek a személyeskedéstől és a lejáratástól. Az Etikai kódex bevezetésével Navracsics Tibor a tiszteletteljes és konstruktív kampány érdekében lépne fel.

Ahogy közelednek a 2026-os választások, egyre többen foglalkoznak a kampány jellegével és a politikai kommunikáció hangvételével, ennek hatására jött létre az Etikai kódex – tette közzé Navracsics Tibor Facebook-bejegyzésében.

Az etikai kódex célja, hogy a kampány a tiszteleten és konstruktív vitákon alapuljon Veszprém 3-as választókerületében. Forrás: Navracsics Tibor / Facebook
Az Etikai kódex célja, hogy a kampány a tiszteleten és konstruktív vitákon alapuljon Veszprém 3-as választókerületében.
Forrás: Navracsics Tibor/Facebook

Etikai kódex a pozitív kampányért

Navracsics Tibor szerint az Etikai kódex lehetőséget ad arra, hogy a jelöltek kritikát gyakoroljanak egymás terveire anélkül, hogy lejárató kampányt folytatnának vagy a magánéletbe avatkoznának. A dokumentumot elküldte Gergelics Ádámnak, a Mi Hazánk jelöltjének és Bakk Istvánnak, a Demokratikus Koalíció jelöltjének, azzal a céllal, hogy mindhárman aláírják és a következő fél évben betartsák a benne foglalt elveket. 

A kezdeményezés azt mutatja, hogy a politikai viták lehetnek tiszteletteljesek és konstruktívak, még a kampány hevében is.

A következő hónapokban a jelöltek visszajelzései alapján alakulhat ki a végleges Etikai kódex, amely a kampány során minden érintett számára kötelező elveket fogalmaz meg.

 

