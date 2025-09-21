31 perce
Fiatal felnőtteknél is terjed a gyulladásos bélbetegség – étrendi tippek a javuláshoz
Egyre többen küzdenek gyulladásos bélbetegségekkel, amelyek a mindennapokat is megnehezíthetik. A megfelelő étrend segíthet a tünetek enyhítésében és a fellángolások csökkentésében.
A Crohn-betegség, az irritábilis bél szindróma (IBS) és a fekélyes vastagbélgyulladás (colitis ulcerosa) sokkal gyakoribb, mint gondolnánk: Magyarországon körülbelül 45 ezer embert érintenek. Leginkább a 20–40 éves korosztály a veszélyeztetett, és bizonyos étrend jelentősen támogathatja a tünetek kezelését – írja az origo.hu.
A megfelelő étrend segíthet minden tüneten
A leggyakoribb tünetek közé tartozik a visszatérő, akár véres hasmenés, a görcsös alhasi fájdalom, a hirtelen fogyás és a krónikus fáradtság. A panaszok a gyulladásos szakaszok, az ún. „fellángolások” idején erősödhetnek, de a tudatos étrenddel jelentősen csökkenthetjük azok súlyosságát.
A mediterrán diéta fehér húsokra, tojásra, zöldségekre, gyümölcsökre és teljes kiőrlésű gabonákra épít, olívaolajjal csökkenti a gyulladást, és kerüli a feldolgozott élelmiszereket és a hozzáadott cukrot. Az alacsony FODMAP-diéta az IBS és más bélpanaszok esetén problémás szénhidrátokat iktatja ki, puffadás és görcsök csökkentésére, miközben alacsony FODMAP-tartalmú ételeket, például tojást, rizst és főtt húst részesít előnyben.
A paleo étrend kizárja a feldolgozott élelmiszereket, finomított cukrot és tejtermékeket, hangsúlyt fektet a húsokra, halra, zöldségekre és gyümölcsökre, ezzel támogatva a bélflórát és csökkentve a gyulladást.
