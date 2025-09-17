Buszsimogatás a Haszkovó fordulóban – élmény és tanulás az Európai Mobilitási Hét keretében

Szeptember 20-án 15.00 és 17.00 óra között a V-Busz ismét megrendezi hagyományos Buszsimogatását a Haszkovó fordulóban, az Európai Mobilitási Hét programsorozat részeként. A rendezvény célja, hogy a helyi közönség közelebbről is megismerkedhessen a V-Busz és a V-Bike működésével.

Európai Mobilitási Hét – fedezd fel a V-Busz és a V-Bike világát

Forrás: Facebook/V-Busz

Európai Mobilitási Hét a városban – élmény és tanulás minden korosztálynak

Az esemény tavaly is nagy sikert aratott: a forgalmon kívüli, a helyi utazóközönség által jól ismert lila buszok lehetőséget adtak arra, hogy a látogatók kívülről-belülről, a vezetőfülkéből is szemügyre vegyék, megsimogassák és kipróbálják azokat az alkatrészeket, kapcsolókat, gombokat, amelyekre utasként nincs lehetőségük. A program során az aszfaltrajzverseny is népszerű volt: a gyerekek szép rajzaikért ajándékot és Buszsimogató-emlékjegyet kaptak.