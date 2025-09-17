37 perce
Buszsimogatás a Haszkovó fordulóban – élmény és tanulás az Európai Mobilitási Hét keretében
Szeptemberben a Haszkovó forduló újra életre kel a közlekedés iránt érdeklődők számára. A V-Busz különleges programmal várja a látogatókat, ahol a fiatalok és a családok közelebbről is megismerhetik a városi közlekedés rejtelmeit. Izgalmas élmények és meglepetések várnak minden korosztályra.
Szeptember 20-án 15.00 és 17.00 óra között a V-Busz ismét megrendezi hagyományos Buszsimogatását a Haszkovó fordulóban, az Európai Mobilitási Hét programsorozat részeként. A rendezvény célja, hogy a helyi közönség közelebbről is megismerkedhessen a V-Busz és a V-Bike működésével.
Európai Mobilitási Hét a városban – élmény és tanulás minden korosztálynak
Az esemény tavaly is nagy sikert aratott: a forgalmon kívüli, a helyi utazóközönség által jól ismert lila buszok lehetőséget adtak arra, hogy a látogatók kívülről-belülről, a vezetőfülkéből is szemügyre vegyék, megsimogassák és kipróbálják azokat az alkatrészeket, kapcsolókat, gombokat, amelyekre utasként nincs lehetőségük. A program során az aszfaltrajzverseny is népszerű volt: a gyerekek szép rajzaikért ajándékot és Buszsimogató-emlékjegyet kaptak.
A 2025-ös rendezvényen a látogatók testközelből tanulmányozhatják az elektromos buszokat, megismerkedhetnek azok töltésével, betekinthetnek a vezetőfülkébe, és kipróbálhatják az ajtók nyitását-csukását. A kisgyermekes családok és kerékpárosok számára is külön programok várják az érdeklődőket, így minden korosztály számára tanulságos és szórakoztató élményt kínál a Buszsimogatás.