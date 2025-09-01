Nyugdíjba vonul Veszprém szeretett evangélikus lelkésze

Porga Gyula, Veszprém polgármestere és Ovádi Péter országgyűlési képviselő egy-egy Facebook-bejegyzésben kívántak boldog nyugdíjaséveket Isó Zoltán evangélikus lelkésznek.

Isó Zoltán lelkész 35 éve szolgálja az evangélikus híveket, és ebből 34 évig a veszprémi közösség mellett volt

Fotó: Facebook/Porga Gyula

"Mondhatnánk azt is, hogy Zoltánnak könnyű dolga volt, hiszen azt adta tovább, amit ő maga kapott fentről ajándékba; és mindaz, amit szolgálata során tőle kapott a veszprémi közösség, attól mi mindannyian gazdagabbak lettünk." - írta Porga Gyula.

"Lelkészként összekovácsolta és erősítette a gyülekezetet, mindig megmutatva, hogyan lehet Isten szeretetét a mindennapokban is élni. Most, amikor nyugdíjba vonul, köszönettel és szeretettel kívánom neki, hogy az új életszakasz békét, egészséget és örömteli napokat hozzon" - fogalmazott Ovádi Péter.