Extrém vihar közelít Veszprém vármegyéhez – riasztást adtak ki

Extrém vihar közeleg. Komoly veszélyt jelző, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet: várható zivatarok miatt kell résen lenni Veszprém vármegyében. Az időjárás-előrejelzés Veszprém megye térségére heves esőzést jelez, amely a kora délutáni óráktól fokozatosan erősödhet. A Dunántúlon már napközben is többfelé várható zápor, zivatar, estére pedig egyre nagyobb területen alakulhat ki heves esőzés a Dunántúl több pontján is. A HungaroMet előrejelzés kiemeli: a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik.

Extrém vihar közelít Veszprém vármegyéhez

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Extrém vihar közelít Veszprém vármegyéhez

A meteorológusok szerint a mostani légköri helyzet Európa-szerte kedvez a szupercella viharoknak, így Magyarországon is nő a zivatarok kialakulásának veszélye. Ezek a rendszerek hirtelen, szinte percek alatt képesek lecsapni, jelentős károkat okozva a termésben, a közlekedésben és az infrastruktúrában. A következő napokban a Dunántúl több térségében is fokozott óvatosság szükséges. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a lakosság kövesse folyamatosan a Veszprém vármegyei időjárás-előrejelzést.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére

Forrás: met.hu

A Severe Weather Europe legfrissebb prognózisa sokkal komolyabb képet fest az előttünk álló időjárásról. A nemzetközi modell szerint szupercella Európa több térségében is kialakulhat, és a vihar széle elérheti Magyarország nyugati határát, vagyis a Dunántúlt. A számítások alapján szeptember 10-én, szerdán heves esőzés kezdődhet, amely árvízveszéllyel fenyeget.

Az extrém vihar Magyarország térségét is érintheti, miután a ciklon az Adriai-tenger irányából terjed kelet felé. A modellek szerint citromsárga riasztás zivatar és szélriasztás is várható, a zivatarokat pedig jégeső is kísérheti. A szakértők szerint zivatar veszély során újabb, monszunszerű esőzésekre kell számítani, amelyek rövid idő alatt akár 50–100 mm feletti csapadékot is hozhatnak.

A számítások alapján 2025. szeptember 10-én, szerdán heves esőzés kezdődhet, amely árvízveszéllyel fenyeget.

A jelentés szerint Közép-Olaszország (Toszkána, Lazio) és az Adriai-tenger partvidéke lesz a leginkább érintett, de a hullámzó front elérheti Szlovéniát, Horvátországot és Bosznia egyes térségeit is. Ott akár 200–400 mm csapadék is lezúdulhat 24 órán belül, ami villámárvizekhez vezethet. Ha a számítások beválnak, Veszprém vármegye sem marad ki a veszélyzónából – írja a vaol.hu.