Extrém vihar közelít Veszprém vármegyéhez – riasztást adtak ki

A közeledő extrém vihar Magyarország nyugati és középső területeit érinti, ahol akár jégeső, viharos szél és hirtelen lezúduló csapadék is előfordulhat.

Veol.hu

Extrém vihar közeleg. Komoly veszélyt jelző, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet: várható zivatarok miatt kell résen lenni Veszprém vármegyében. Az időjárás-előrejelzés Veszprém megye térségére heves esőzést jelez, amely a kora délutáni óráktól fokozatosan erősödhet. A Dunántúlon már napközben is többfelé várható zápor, zivatar, estére pedig egyre nagyobb területen alakulhat ki heves esőzés a Dunántúl több pontján is. A HungaroMet előrejelzés kiemeli: a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Extrém vihar közelít Veszprém vármegyéhez

A meteorológusok szerint a mostani légköri helyzet Európa-szerte kedvez a szupercella viharoknak, így Magyarországon is nő a zivatarok kialakulásának veszélye. Ezek a rendszerek hirtelen, szinte percek alatt képesek lecsapni, jelentős károkat okozva a termésben, a közlekedésben és az infrastruktúrában. A következő napokban a Dunántúl több térségében is fokozott óvatosság szükséges. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a lakosság kövesse folyamatosan a Veszprém vármegyei időjárás-előrejelzést.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére
Forrás: met.hu

A Severe Weather Europe legfrissebb prognózisa sokkal komolyabb képet fest az előttünk álló időjárásról. A nemzetközi modell szerint szupercella Európa több térségében is kialakulhat, és a vihar széle elérheti Magyarország nyugati határát, vagyis a Dunántúlt. A számítások alapján szeptember 10-én, szerdán heves esőzés kezdődhet, amely árvízveszéllyel fenyeget.

Az extrém vihar Magyarország térségét is érintheti, miután a ciklon az Adriai-tenger irányából terjed kelet felé. A modellek szerint citromsárga riasztás zivatar és szélriasztás is várható, a zivatarokat pedig jégeső is kísérheti. A szakértők szerint zivatar veszély során újabb, monszunszerű esőzésekre kell számítani, amelyek rövid idő alatt akár 50–100 mm feletti csapadékot is hozhatnak.

A számítások alapján 2025. szeptember 10-én, szerdán heves esőzés kezdődhet, amely árvízveszéllyel fenyeget.
A jelentés szerint Közép-Olaszország (Toszkána, Lazio) és az Adriai-tenger partvidéke lesz a leginkább érintett, de a hullámzó front elérheti Szlovéniát, Horvátországot és Bosznia egyes térségeit is. Ott akár 200–400 mm csapadék is lezúdulhat 24 órán belül, ami villámárvizekhez vezethet. Ha a számítások beválnak, Veszprém vármegye sem marad ki a veszélyzónából – írja a vaol.hu.

 

