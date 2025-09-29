Már meg is érkezett az első fagy, és a további időjárásban sem lesz sok köszönet

Az ősz igazi arcát mutatja: fagyközeli hajnal után a hét első napjának délutánján is hűvös, változékony időjárásra számíthatunk. A reggeli órákban az ország több pontján is 5 fok alá csökkent a hőmérséklet, a leghidegebbet Zabaron mérték, ahol már fagy volt, 0,1°C hőmérséklettel. A nap folyamán a napsütést gyakran zavarhatják gomolyfelhők, és néhol kisebb zápor is előfordulhat.

Reggelre megérkezett a fagy, délután pedig zápor is borzolhatja a kedélyeket

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Fagy indította a hetet, gomolyfelhők és záporok jöhetnek hétfő délután

Hétfőn a reggeli fagyos időjárás után sem érkezik igazi felmelegedés: a nappali maximumok is csak 15–20°C között alakulnak - írja a koponyeg.hu. Az északnyugati szél ugyan mérsékelt marad, de a gomolyfelhős égkép miatt gyakran takarásban maradhat a nap. Zápor elsősorban északkeleten alakulhat ki a délután folyamán. Az elmúlt napokban látványosan csökkent a hőmérséklet, egy hete még nyárias meleg volt jellemző. Most azonban már fagypont közeli hajnalokat és őszi záporokat tartogat a hét első fele.

A hét végére már a Dunántúlon is fagypont közelébe hűlhet a levegő

A hét második felében egyre hidegebb, csapadékosabb idő köszönt be. Szerdán még keletről érkező záporok tarkítják az alapvetően borongós időt, reggel 1–7 fok, délután 12–17 fok közötti hőmérséklettel. Csütörtökön már fagy pont közelébe süllyedhet a hőmérséklet a Dunántúlon, hajnalban 3 fok, délután pedig 15 fok körüli értékek várhatók. Péntekre tovább romlik az idő: országszerte eső, zápor érkezik, az északi, északkeleti szél sokfelé megerősödik, reggel pedig 0 fok körül alakulhat a hőmérséklet, így újabb fagy is kialakulhat, főként szélvédett, derült tájakon.

A gyűjtők szerint a csipkebogyó akkor a legzamatosabb, ha már megcsípi a dér

Forrás: Fazekas Judit/olvasó (Zalahaláp)

Őszi bicskeszedés

A korai fagy nemcsak az időjárást fordítja ősziesre, hanem a természetjáróknak is jelez: megindulhat a bicskeszedés ideje. A gyűjtők szerint a csipkebogyó akkor a legzamatosabb, ha már megcsípi a dér. Érdemes tehát figyelni a környékbeli erdőszéleket és réteket.