szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eredmény

50 perce

Fakitermelési versenyt nyert a Veszprém megyei fiatal

Címkék#Devecser#Fódi Dominik#fakitermelés

Tisler Anna

Az U24 kategória összetett  versenyében az első helyezést szerezte meg Fódi Dominik. Az ajkai születésű, Devecserben élő, jelenleg Sopronban tanuló fiatalember a dr. Gólya János Fakitermelési Emlékversenyen vett részt Fertőbozon a Julien-völgyben augusztus 30-án. A 31 versenyző több területen mérte össze tudását, volt döntés állványon lézeres méréssel, motorfűrészlánc csere és szerelés, kombinált és lánckímélő darabolás valamint gallyazás. Dominik már több díjat kapott a korábbi versenyeken, tavaly a világbajnokságon is részt vett. A versenyt, amely előválogató volt a 36. Szlovéniai Fakitermelő Világbajnokságra, támogatta az Agrárminisztérium Erdőkért és Földügyekért Felelős Államtitkárság Erdőgazdálkodási Főosztálya, valamint a  Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. 

Kombinált és lánckímélő darabolás
Fotó: Pexels-illusztráció

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu