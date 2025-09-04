Fakitermelési versenyt nyert a Veszprém megyei fiatal

Az U24 kategória összetett versenyében az első helyezést szerezte meg Fódi Dominik. Az ajkai születésű, Devecserben élő, jelenleg Sopronban tanuló fiatalember a dr. Gólya János Fakitermelési Emlékversenyen vett részt Fertőbozon a Julien-völgyben augusztus 30-án. A 31 versenyző több területen mérte össze tudását, volt döntés állványon lézeres méréssel, motorfűrészlánc csere és szerelés, kombinált és lánckímélő darabolás valamint gallyazás. Dominik már több díjat kapott a korábbi versenyeken, tavaly a világbajnokságon is részt vett. A versenyt, amely előválogató volt a 36. Szlovéniai Fakitermelő Világbajnokságra, támogatta az Agrárminisztérium Erdőkért és Földügyekért Felelős Államtitkárság Erdőgazdálkodási Főosztálya, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

Kombinált és lánckímélő darabolás

Fotó: Pexels-illusztráció