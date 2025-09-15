Falu, foci, főzés és újjászületés

Szeptember 8.

A címben elhelyezett alliteráció lefedheti egy falunap bizonyos részeit. De most nem erről van szó, mozaikokat rakosgatunk inkább össze, hátha kisül belőle valami. Kötcse. Egyfelől egy államférfi nagy ívű előadása, ami simán elmenne a világ bármelyik egyetemén, másfelől egy némi lökdösődéssel tarkított üres fecsegés a kollektív pszichózisban. Tessék választani.

Mindeközben Szőke Andrással beszélgetünk egy másik kertben. Bizonyos részletei interjú formájában olvashatók a Magyar Nemzet felületén. Az apropót az szolgáltatja, hogy András belépett a Vidék Digitális Polgári Körbe, és emiatt a szokásos helyeken ráadták az áramot a csaholó automatákra. Ezt viszonylag gyorsan elegánsan elengedtük, legyen ez az ő bajuk. Annál is inkább, mert Szőke hiteles személyiség, aki komplex módon látja a magyar vidék múltját, jelenét és van víziója a jövőjéről. Többek között filmrendező, színész, képzőművész, akit nem vettek fel a felsőoktatási intézményekbe, majd később meghívták tanítani. Életvitelszerűen él egy kis faluban (ez azt jelenti, hogy nem kürtöli tele a bulvárt azzal, hogy ő falura költözött, miközben nyaral csupán, és adott esetben az autópályáról ad utasításokat a kazánnak), kicsiben gazdálkodik és termékeket állít elő. Felismeri a talicskát és a fejszét. Vibráló intellektus, rendkívül szórakoztató fickó és szenvedélyesen főz. Utóbbiról azt mondja, gondoljunk bele (belegondolok), hogy ha valaki belenéz egy televíziós főzőműsorba, azt hihetné, hogy a főzés valamiféle férfidolog, holott mindent a nőknek köszönhetünk.

Végül nehéz szívvel engedem útjára, mehetne még a csevegés reggelig. Most viszont arra készül, hogy megossza a gondolatait a vidékről az online térben is. Mondjuk ki bátran, a felhalmozott tudást, aminek egy része majdnem elveszett.

Szeptember 9.

Este magyar–portugál meccs a Puskásban. Az ultrák megint kitettek magukért, az élőkép már-már filozofikus magasságokban, a Pál utcai fiúk szellemiségét idézi. Gyönyörű. A világ egyik legjobb csapatától elszenvedett egygólos vereség miatt nincs szégyenkeznivaló, a mutatott játék miatt sincs. Most hiányzik igazán a Dublinban a borzalmas német bíró által elcsalt két pont, de még semmi sincs veszve, sőt. Az ír ketrecharcosok ellen hősök voltak a srácok, a focit szépen játszó portugálok ellen oroszlánok. A szurkolók szenzációsak, Isten éltesse Marco Rossit. Arra viszont felhívnám minden kedves drukker szíves figyelmét, hogy azt, hogy az örményekkel oda-vissza majd elszórakozunk egy kicsit, na azt most felejtsük el. Ebben a csoportban a portugálok mögött nüanszok döntenek majd.