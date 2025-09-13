szeptember 13., szombat

A közösség ereje

2 órája

Falunap díjátadással és galambröptetéssel (+ videó)

Címkék#térség#falunap#Navracsics Tibor

Tehetséges helyi fiatalok is bemutatkoztak Pusztamiske falunapján, amelyet szeptember 13-án tartottak.

Tisler Anna

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője beszéde kezdetén kijelentette, többször volt a falunapon, bízva abban, hogy Pusztamiske megmutatja közössége erejét. Köszönetet mondott a polgármesternek az elmúlt időszakban tett erőfeszítéseiért, hogy a község lakói összetartó és egységes közösséggé váljanak.

Horváth Beáta és Navracsics Tibor köszöntötte a falunap résztvevőit
Fotó: Tisler Anna

Az országgyűlési képviselő felidézte a karácsonyi jótékonysági akciót, amelyben a rászoruló családokat segítették, a falunapon pedig szórakozva, beszélgetve ismét lehetőség nyílik arra, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz a lakosok. Navracsics Tibor végül jó szórakozást kívánt minden résztvevőnek a falunapra és jó egészséget egész évre. 

Horváth Beáta polgármester kijelentette, a falunap az év legnagyobb rendezvénye, amely arra szolgál, hogy a lakosság apraja-nagyja, a meghívott családtagjaik, barátaik, rég nem látott ismerőseik találkozzanak, közösségi élményekkel gazdagodjanak. Azon dolgoznak, hogy ezek az élmények igazi kikapcsolódást nyújtsanak számukra. 

A polgármester hozzátette, a támogatók keresésekor pesszimista volt, de örömmel tapasztalta a felhívás közzétételét követően a soha nem látott összefogást. Kijelentette, hogy ő is hisz az összefogásban, és abban is, hogy azzal bármire képesek lehetnek. Szent Pál apostolt idézve elmondta, ne azt keressék, ami széthúzza és elválasztja őket, hanem azt, ami összeköti. Köszönetet mondott a fellépőknek, a segítőknek azért, hogy hozzájárultak a falunap sikeréhez.

A települési rajzpályázat nyerteseinek a jutalmat és az oklevelet Navracsics Tibor adta át, idén mind a 12 pályázó kapott jutalmat. A 11 gyermek, Orsós Renátó Dzsúlió, Orsós Laurent, Horváth Dzsesszika, Farkas Bíborka, Farkas Norina, Farkas Nia, Nyoma Anna, Kék Veronika, Orsós Lorina, Leja Zsombor és Szalai Zénó, valamint a felnőtt pályázó, Horváth Cintia rajzeszközökből, édességből álló csomagot kapott. A polgármester kérdésünkre elmondta, hogy mindent a támogatóktól kaptak. 

A köszöntő beszédeket a hagyományos galambreptetés követte. Az Y12 Postagalamb Egyesület csaknem 250 galambot reptetett. A madarakat Sümegről, Ajkáról, Magyarpolányból és Pusztamiskéről vitték. Az egyesület Devecser székhellyel 1991-ben alakult. A műsort a Fláre tinik kezdték, akik cigány táncot mutattak be. Délután a közönséget énekes műsor, néptánc, bűvészműsor szórakoztatta. Tombolasorsolást is tartottak, a jegyet megvásárlók a rendezvényt támogatták. 

 

