Falunap és Szüreti Vigasság Csabrendeken

Szombaton igazi ünnepi hangulat töltötte be Csabrendeket: a hagyományos szüreti vigasság a közösség összetartozását és a település múltját ünnepelte. A falunap keretében színes felvonulás, kulturális programok és ünnepi köszöntők várták a résztvevőket, Molnár László polgármestert és Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter nyitotta meg az eseményt.

A falunap színes programjai vidám pillanatokat hoztak minden résztvevőnek

Fotó: Seres Elizabeth/Napló

A falunap mindenkit örömmel töltött el

Molnár László beszédében az elmúlt időszak fejlesztéseit és a közeljövő terveit ismertette. Hangsúlyozta, hogy a Versenyképes Járások Program keretében 43,85 millió forint érkezett a településre, amelyből önkormányzati épületek újulhatnak meg. Ehhez az önkormányzat több mint hatmillió forint saját forrást is hozzátesz. Emellett elkészültek a Csabrendeket Tárkánnyal összekötő útszakasz felújításának tervei, amelyet szeptembertől nyíló pályázati lehetőségből kívánnak megvalósítani.

A polgármester kiemelte: „Minden egyes fejlesztés azt üzeni, hogy hiszünk a jövőben, hiszünk abban, hogy érdemes dolgozni, építeni és tervezni – még akkor is, ha a körülmények nem mindig kedvezőek.” Hozzátette, hogy a beruházások lelki értelemben is erőt adnak, mert megerősítik a közösséget abban az érzésben, hogy jó helyen vannak, ahol összefogva, előre tekintve lehet építkezni.