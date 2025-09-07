48 perce
Falunap és Szüreti Vigasság Csabrendeken
Csabrendeken szombaton a hagyomány és a közösség találkozott egy színes, vidám rendezvényen. A falunap és a szüreti vigasság egyszerre szólt az összetartozásról és a fejlődésről.
Szombaton igazi ünnepi hangulat töltötte be Csabrendeket: a hagyományos szüreti vigasság a közösség összetartozását és a település múltját ünnepelte. A falunap keretében színes felvonulás, kulturális programok és ünnepi köszöntők várták a résztvevőket, Molnár László polgármestert és Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter nyitotta meg az eseményt.
A falunap mindenkit örömmel töltött el
Molnár László beszédében az elmúlt időszak fejlesztéseit és a közeljövő terveit ismertette. Hangsúlyozta, hogy a Versenyképes Járások Program keretében 43,85 millió forint érkezett a településre, amelyből önkormányzati épületek újulhatnak meg. Ehhez az önkormányzat több mint hatmillió forint saját forrást is hozzátesz. Emellett elkészültek a Csabrendeket Tárkánnyal összekötő útszakasz felújításának tervei, amelyet szeptembertől nyíló pályázati lehetőségből kívánnak megvalósítani.
A polgármester kiemelte: „Minden egyes fejlesztés azt üzeni, hogy hiszünk a jövőben, hiszünk abban, hogy érdemes dolgozni, építeni és tervezni – még akkor is, ha a körülmények nem mindig kedvezőek.” Hozzátette, hogy a beruházások lelki értelemben is erőt adnak, mert megerősítik a közösséget abban az érzésben, hogy jó helyen vannak, ahol összefogva, előre tekintve lehet építkezni.
Falunap és Szüreti Vigasság CsabrendekenFotók: Burger Zsolt/Facebook
Navracsics Tibor miniszter beszédében a kormányzati programok jelentőségét hangsúlyozta. Mint elmondta, a Magyar Falu Program és a járási fejlesztési programok célja, hogy segítsék a helyi közösségeket, és olyan pályázati lehetőségeket kínáljanak, amelyek a valódi igényekhez igazodnak. A miniszter kiemelte, mindig fontos számára, hogy a választókerület települései sikerrel pályázhassanak: „Igyekszünk úgy alakítani a lehetőségeket, hogy a beadott projektek nyertesek legyenek, és valóban hozzájáruljanak a fejlődéshez.”
A hivatalos köszöntők után a falunap a közös ünneplés jegyében folytatódott. A szüreti felvonulás feldíszített kocsikkal, lovasokkal és táncosokkal vonult végig az utcákon, a színpadon helyi csoportok és vendégfellépők szórakoztatták a közönséget. A napot vidám vigasság, zene és tánc zárta, amely méltóképpen koronázta meg Csabrendek idei ünnepét.