1 órája

Együtt töltötte a napot Szentgál közössége (galéria)

A hétvégén Szentgálon különleges közösségi eseményre gyűltek össze a helyiek. A vidám hangulatú rendezvényen a falunap programjai kínáltak élményt minden korosztálynak.

Balogh Rebeka

A falunap Szentgálon a hétvégén a helyi közösség egyik legfontosabb eseménye volt, amelynek középpontjában idén a főzőverseny állt – írja a programturizmus.hu.

A falunap a közösség összetartozását és a közös élmények fontosságát erősítette Fotó: Nagy Lajos/Napló
A falunap a közösség összetartozását és a közös élmények fontosságát erősítette
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Falunap főzőversennyel Szentgálon

Az esemény „Falunk napja – Rólunk szól” mottóval valósult meg, amely a közösség összetartozását emelte ki. A falunap résztvevői változatos programokon vehettek részt: gyerekeknek szóló játékok, kulturális bemutatók, főzőverseny és zenés fellépések tették teljessé a napot. A szervezők a közösségi oldalukon hangsúlyozták, hogy a rendezvény célja a helyi összetartozás erősítése volt. Az est zárásaként koncert várta a vendégeket, amelyhez a falu főtere adott hangulatos helyszínt.

Együtt töltötte a napot Szentgál közössége

A verseny és az ünnep legjobb hangulatú pillanatait fényképek őrzik. Galériánkban visszanézhetők a főzőcsapatok munkái, az ételkóstolás és a közös nevetések. 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
