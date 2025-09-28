1 órája
Együtt töltötte a napot Szentgál közössége (galéria)
A hétvégén Szentgálon különleges közösségi eseményre gyűltek össze a helyiek. A vidám hangulatú rendezvényen a falunap programjai kínáltak élményt minden korosztálynak.
A falunap Szentgálon a hétvégén a helyi közösség egyik legfontosabb eseménye volt, amelynek középpontjában idén a főzőverseny állt – írja a programturizmus.hu.
Falunap főzőversennyel Szentgálon
Az esemény „Falunk napja – Rólunk szól” mottóval valósult meg, amely a közösség összetartozását emelte ki. A falunap résztvevői változatos programokon vehettek részt: gyerekeknek szóló játékok, kulturális bemutatók, főzőverseny és zenés fellépések tették teljessé a napot. A szervezők a közösségi oldalukon hangsúlyozták, hogy a rendezvény célja a helyi összetartozás erősítése volt. Az est zárásaként koncert várta a vendégeket, amelyhez a falu főtere adott hangulatos helyszínt.
Együtt töltötte a napot Szentgál közössége
A verseny és az ünnep legjobb hangulatú pillanatait fényképek őrzik. Galériánkban visszanézhetők a főzőcsapatok munkái, az ételkóstolás és a közös nevetések.
Szüreti felvonulás Szentgálon – Hagyomány, közösség és jókedv (galéria + videó)