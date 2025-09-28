Együtt töltötte a napot Szentgál közössége (galéria)

A falunap Szentgálon a hétvégén a helyi közösség egyik legfontosabb eseménye volt, amelynek középpontjában idén a főzőverseny állt – írja a programturizmus.hu.

A falunap a közösség összetartozását és a közös élmények fontosságát erősítette

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Falunap főzőversennyel Szentgálon

Az esemény „Falunk napja – Rólunk szól” mottóval valósult meg, amely a közösség összetartozását emelte ki. A falunap résztvevői változatos programokon vehettek részt: gyerekeknek szóló játékok, kulturális bemutatók, főzőverseny és zenés fellépések tették teljessé a napot. A szervezők a közösségi oldalukon hangsúlyozták, hogy a rendezvény célja a helyi összetartozás erősítése volt. Az est zárásaként koncert várta a vendégeket, amelyhez a falu főtere adott hangulatos helyszínt.