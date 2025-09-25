Bőrirritáció, allergia, idegrendszeri károsodás: az olcsó ruhák veszélyesek lehetnek az egészségre

Az utóbbi években az olcsó fast fashion márkák ruhái egyre nagyobb népszerűségre tettek szert, de a vásárlók egy része nem gondol a lehetséges kockázatokra – figyelmeztet a Mini Natura webáruház Facebook-bejegyésében.

A fast fashion termékek vegyszertartalma bőrirritációt és hosszú távon egészségügyi problémákat okozhat

Forrás: Pexels

A fast fashion ruhákat vizsgálva több kutatás is foglalkozott az egészségügyi kockázatokkal. A kanadai CBC Marketplace 2021-es tesztje például kimutatta, hogy egyes termékek nehézfémeket és vegyszereket tartalmaznak. Ezek között szerepel az ólom, ami idegrendszeri és hormonális problémákat okozhat, a ftalátok, melyek a hormonrendszert károsíthatják, valamint a formaldehid, amely bőrirritációt és allergiát válthat ki. Az azofestékek egyes változatai hosszú távon rákkeltő hatásúak lehetnek. A vegyszerek és színezékek rövid távon bőrirritációt, viszketést és ekcémát okozhatnak, különösen érzékeny bőrűeknél vagy gyermekeknél. A kellemetlen szag gyakran oldószer- vagy vegyszermaradványra utal.

Zárt térben a festékekből és ragasztókból párolgó illékony vegyületek irritálhatják a légutakat, és kisebb gyermekeknél különösen veszélyes lehet, ha a ruhát rágják vagy szopogatják, mert így ólom vagy más toxin juthat a szervezetükbe. A mikroműanyag-szennyezés szintén jelentős probléma: a poliészterből és akrilból készült ruhák mosásakor mikroszkopikus műanyagdarabkák szabadulnak fel, amelyek nemcsak a környezetet, hanem közvetve az emberi egészséget is terhelhetik.

Hogyan csökkenthetjük a kockázatot?

A szakértők szerint minden új ruhát érdemes kimosni viselés előtt, hogy eltávolítsuk a vegyszermaradványokat. Kerülni kell a nagyon erős szagú, olcsó nyomatokat, a műbőr és PVC kiegészítőket. Érzékeny bőrűek és gyermekek számára megbízhatóbb márka választása javasolt. Előnyben részesíthetők a természetes anyagok, például a pamut, a len vagy a gyapjú.