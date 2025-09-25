szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészségügyi figyelmeztetés

32 perce

Bőrirritáció, allergia, idegrendszeri károsodás: az olcsó ruhák veszélyesek lehetnek az egészségre

Címkék#poliészter#vegyszertartalom#ruha#bőrirritáció#probléma

Egyre többen választanak olcsó fast fashion ruhákat, de kevesen gondolnak az egészségügyi kockázatokra. Egyes termékek vegyi anyagokat tartalmazhatnak, ezért érdemes odafigyelni a vásárlásnál.

Balogh Rebeka

Az utóbbi években az olcsó fast fashion márkák ruhái egyre nagyobb népszerűségre tettek szert, de a vásárlók egy része nem gondol a lehetséges kockázatokra – figyelmeztet a Mini Natura webáruház Facebook-bejegyésében.

Shein ruhák egészségügyi kockázatai – A fast fashion termékek vegyszertartalma bőrirritációt és hosszú távon egészségügyi problémákat okozhat. Forrás: pexels
A fast fashion termékek vegyszertartalma bőrirritációt és hosszú távon egészségügyi problémákat okozhat
Forrás: Pexels

A fast fashion termékek egészségügyi problémákat okozhatnak

A fast fashion ruhákat vizsgálva több kutatás is foglalkozott az egészségügyi kockázatokkal. A kanadai CBC Marketplace 2021-es tesztje például kimutatta, hogy egyes termékek nehézfémeket és vegyszereket tartalmaznak. Ezek között szerepel az ólom, ami idegrendszeri és hormonális problémákat okozhat, a ftalátok, melyek a hormonrendszert károsíthatják, valamint a formaldehid, amely bőrirritációt és allergiát válthat ki. Az azofestékek egyes változatai hosszú távon rákkeltő hatásúak lehetnek. A vegyszerek és színezékek rövid távon bőrirritációt, viszketést és ekcémát okozhatnak, különösen érzékeny bőrűeknél vagy gyermekeknél. A kellemetlen szag gyakran oldószer- vagy vegyszermaradványra utal.

Zárt térben a festékekből és ragasztókból párolgó illékony vegyületek irritálhatják a légutakat, és kisebb gyermekeknél különösen veszélyes lehet, ha a ruhát rágják vagy szopogatják, mert így ólom vagy más toxin juthat a szervezetükbe. A mikroműanyag-szennyezés szintén jelentős probléma: a poliészterből és akrilból készült ruhák mosásakor mikroszkopikus műanyagdarabkák szabadulnak fel, amelyek nemcsak a környezetet, hanem közvetve az emberi egészséget is terhelhetik.

Hogyan csökkenthetjük a kockázatot?

A szakértők szerint minden új ruhát érdemes kimosni viselés előtt, hogy eltávolítsuk a vegyszermaradványokat. Kerülni kell a nagyon erős szagú, olcsó nyomatokat, a műbőr és PVC kiegészítőket. Érzékeny bőrűek és gyermekek számára megbízhatóbb márka választása javasolt. Előnyben részesíthetők a természetes anyagok, például a pamut, a len vagy a gyapjú.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu