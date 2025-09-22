1 órája
Fejbe lőtte magát egy kisfiú az apja légpuskájával
Véletlenül halántékon lőtte magát egy tízéves kisfiú apja csőre töltött légpuskájával Budapesten – két év elteltével most született bírói ítélet az ügyben.
Jogerősen felfüggesztett börtönre ítélte a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) pénteken azt a férfit, akinek a gyermeke engedély nélkül tartott légpuskával megsebesítette magát – közölte a Fővárosi Törvényszék az MTI-vel. Az ítélet szerint a férfi engedély nélkül, a lőfegyver tartására vonatkozó szabályok megszegésével tárolt otthonában egy éles, működőképes légpuskát, amelyhez kiskorú gyermeke hozzáfért. A gyerek a légpuskával fejbe lőtte magát, és 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. Az ügyészség lőfegyverrel – engedély nélküli tartásával elkövetett – visszaélés, kiskorú veszélyeztetése és foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat – számolt be róla a hirado.hu.
A gyerek láthatáson volt a férfinél, amikor megtalálta a házban a csőre töltött fegyvert, amit elsütött. A kisfiú a fejlövése miatt hányni kezdett, de apja nem hívott hozzá mentőt, csak visszavitte az édesanyjához. Amikor az anya meglátta a gyermeket, azonnal érezte, baj van. Ő hívta a mentőket, és az orvosoknak köszönhető, hogy a fiú túlélte a balesetet.
Megszületett a bíróság döntése
A Pesti Központi Kerületi Bíróság pénteken hozta meg ítéletét az ügyben. Az apa az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét, lemondott a tárgyalásról, így az ítélet azonnal jogerőre emelkedett. A férfit két év börtönre ítélték, amelyet öt év próbaidőre felfüggesztettek, emellett háromszázezer forint pénzbüntetést is ki kell fizetnie. A bíró indoklásában elhangzott: az enyhítő körülmények – a beismerés, a megbánás, a büntetlen előélet és a gyermekről való gondoskodás – nem feledtethetik a történteket. A férfi saját gyermekét sodorta közvetlen életveszélybe azzal, hogy töltve, elzáratlanul tárolta a fegyvert, és a lövés után sem hívott segítséget.
A történet intő példa: a fegyver nem játék, a felelőtlenség pedig másodpercek alatt vezethet visszafordíthatatlan tragédiához.
