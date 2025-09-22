Fejbe lőtte magát egy kisfiú az apja légpuskájával

Jogerősen felfüggesztett börtönre ítélte a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) pénteken azt a férfit, akinek a gyermeke engedély nélkül tartott légpuskával megsebesítette magát – közölte a Fővárosi Törvényszék az MTI-vel. Az ítélet szerint a férfi engedély nélkül, a lőfegyver tartására vonatkozó szabályok megszegésével tárolt otthonában egy éles, működőképes légpuskát, amelyhez kiskorú gyermeke hozzáfért. A gyerek a légpuskával fejbe lőtte magát, és 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. Az ügyészség lőfegyverrel – engedély nélküli tartásával elkövetett – visszaélés, kiskorú veszélyeztetése és foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat – számolt be róla a hirado.hu.

Könnyen hozzáférhető volt a légpuska, amivel fejbe lőtte magát a kisfiú

Kép: AI-illusztráció

A gyerek láthatáson volt a férfinél, amikor megtalálta a házban a csőre töltött fegyvert, amit elsütött. A kisfiú a fejlövése miatt hányni kezdett, de apja nem hívott hozzá mentőt, csak visszavitte az édesanyjához. Amikor az anya meglátta a gyermeket, azonnal érezte, baj van. Ő hívta a mentőket, és az orvosoknak köszönhető, hogy a fiú túlélte a balesetet.