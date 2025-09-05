Különleges programokkal készül a Heppiend Fesztivál

A Heppiend Fesztiválon 9 órától egészen 13 óráig tart a szüreti étkek versenye. 10 és 12 óra között kézműves-foglalkozásokon lehet részt venni, melyen többek közt elkészítik a világító kívánságtutajokat, amiknek később még lesz szerepük.

A Heppiend Fesztivál tökéletes program gyerekek és felnőttek számára egyaránt

Fotó: balatonriviera.hu

Nyárzáró Heppiend Fesztivál

10 és 18 óra között a gyerekek arcfestésen vehetnek részt, illetve 17 óráig kipróbálhatják a népi fajátékokat. 11 órától a Kiskalász zenekar lép színpadra, akiket 12 órától a főzőverseny zsűrije követ. Az eredményhirdetésre 12.45-kor kerül sor. 15 és 16 óra között a Tip-Top trükkös tréfás bűvészműsor szórakoztatja a gyerekeket, majd 18 órától a Rulett Együttes áll színpadra. 21 órakor kezdődik a nap legizgalmasabb és leglátványosabb eseménye, a világító kívánsághajók vízre engedése.