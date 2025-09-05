1 órája
Különleges programokkal készül a Heppiend Fesztivál
2025. szeptember 6-án rendezik meg a nyárzáró Heppiend Fesztivált a Csopaki Strandon.
A Heppiend Fesztiválon 9 órától egészen 13 óráig tart a szüreti étkek versenye. 10 és 12 óra között kézműves-foglalkozásokon lehet részt venni, melyen többek közt elkészítik a világító kívánságtutajokat, amiknek később még lesz szerepük.
Nyárzáró Heppiend Fesztivál
10 és 18 óra között a gyerekek arcfestésen vehetnek részt, illetve 17 óráig kipróbálhatják a népi fajátékokat. 11 órától a Kiskalász zenekar lép színpadra, akiket 12 órától a főzőverseny zsűrije követ. Az eredményhirdetésre 12.45-kor kerül sor. 15 és 16 óra között a Tip-Top trükkös tréfás bűvészműsor szórakoztatja a gyerekeket, majd 18 órától a Rulett Együttes áll színpadra. 21 órakor kezdődik a nap legizgalmasabb és leglátványosabb eseménye, a világító kívánsághajók vízre engedése.