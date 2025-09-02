szeptember 2., kedd

Alsóörsön lépett fel az Eurovíziós Dalfesztivál győztese

1 órája

Hard rock legendák zúztak a Tábor Fesztiválon

A Tábor Fesztivál pénteki napján Alsóörsön a Balaton partja ismét a rockzene fővárosává vált: a Don Gattótól a Junkiesen és a Lordon át egészen a finn LORDI-ig minden fellépő gondoskodott róla, hogy a közönség egy percig se pihenjen. Tűző napsütésben indult, szemerkélő esővel zárult a fesztivál harmadik napja.

Csizi Péter

A dübörgő kezdés után nem volt kétség: aki pénteken az alsóörsi Pelso Campingbe érkezett, igazi rockzúzdára számíthatott. Csütörtökön a Leander Kills húzta le a függönyt utolsó előadóként, amit másnap a szekszárdi punkok szaggattak széjjel, délután háromkor. Nehéz dolguk volt, mivel az utolsó , igazán meleg nyári nap sugarait kellően magukba szívták a a fekete pólók és kabátok. Ennek ellenére az első szólamok után hullámokban csatlakoztak a Don Gattohoz a fesztiválozók a H-Music Nagyszínpada előtt. A hardcore-punk zenekar ismét odatette magát: durván, mégis precízen hangolták fel a közönséget. Lehengerlő előadásuk pénteken is világossá tette, miért rajonganak értük a keményvonalas rockerek.

Tűző napon kezdte el koncertjét a Junkies– a Tábor Fesztivál pénteki napja is a rockzene összetartásáról szólt
Tűző napon kezdte el koncertjét a Junkies a Tábor Fesztiválon
Kép: Csizi Péter/Veol

Kicsi halacskákból fesztiválraj lett, a doboscsere után is megmaradt a Junkies lendülete

A tarajos vonal után a 103,9 Rock FM Nagyszínpadon friss lemezmegjelenés után lépett fel a Dalriada, akik népzenei motívumokkal és múltidéző hangzásvilággal alapozták meg eddigi hírnevüket. A soproni folk metal csapat 1998 óta aktív, 2009-ben Arany-albumot nyertek a HangSúly-díjon. Ha középkori hangulat kell modern metál köntösben, ők biztos befutók bárhol, bármikor. A line-upban elfoglalt helyüket igazolta, hogy Binder Laura erőteljes, telt tónusú éneke remekül összeillik a folk metallal, amivel azonnal megmozgatta a közönséget.

Az eredeti ütőmester betegsége miatt a sokoldalú Gravel pattant a dobok mögé, aki hibátlanul püfölte végig a számokat a Junkies fellépésén. Szekeres András és bandája a 30 fok feletti hőmérséklet ellenére is úgy vonzotta a fesztiválozókat, mint mágnes a vasat. Az egyre nyúló árnyékok jelezték, a nap elkezdi átadni helyét a tomboló éjszakának. Kiváló lehetőség volt arra, hogy egy kis pogó is beleférjen a koncert közepén, emlékeztetve a rajongókat, hogy itt mégis csak egy Tábor Fesztiválról van szó! A Junkies egyszerre nézett vissza és előre: a közönség velük együtt énekelte a Mese című dalt, majd az új lemez híre tette fel a pontot az i-re.

Percről percre egyre többen gyűltek össze a nézőtéren a zúzós kocsmarock dallamaira
Kép: Csizi Péte/Veol

Rómeó Vérzik: dirty rock’n’roll formáció Felvidékről

A Junkies után a Rómeó Vérzik következett, és ők gondoskodtak arról, hogy a péntek késő délután igazi rockünneppé váljon. A zenekar közkedvelt dalai, a zúzós riffek és a közönséggel való folyamatos kapcsolat felejthetetlenné tették a fellépést. Az energia szinte kézzelfogható volt, lehengerlő látványvilággal és Borbély „Koppány” László (friss Pro Traditione díjas) előadása igazolta, hogy Felvidék ott van a rock nagy térképén.

Újra színpadra állt a Lord legendás frontembere, Pohl Mihály, akit június végén műtöttek meg, és szakadó esőben tért vissza a sárvári koncerten. Aznap este kiderült, hogy a basszusgitáros, Horváth Zsolt édesapa lett. A kettős öröm miatt a zenekar különösen felszabadultan ajándékozta meg rajongóit egy igazi, klasszikus, egymásba kapaszkodós hazai koncerttel. A legendák természetesen visszajáró előadói a fesztiválnak, ezért pontosan tudták, mivel szolgálják ki a hallgatóságot a fiataloktól egészen az idősebb korosztályig.

A Lord kis híján ötven éve aktív szereplője a magyar hard rock színtérnek
Kép: Facebook/Lord zenekar/Kertész Róbert Fotó

Az Eurovíziós Dalfesztivál győztesével erősített rá az estére az alsóörsi szervezőcsapat

2025. szeptember 5-én jelenik meg az Ossian új, 12 tételes nagylemeze, a Célpont a szívemen, amely a tavalyi, platinalemezzé vált Angyalok és Emberek folytatásaként egy színes, izgalmas és személyes zenei anyagként érkezik. Ilyen remek előzmények után foglalták le a frontvonalat a Rock FM deszkáin. A hazai heavy metal és hard rock klasszikus képviselője nem sokáig hagyta tétlenül a közönséget: a himnikus refrének és a közös éneklés pillanatok alatt bevonzotta a hallgatóságot. Paksi Endre energikus, mégis közvetlen előadásmódja, valamint a zenekar rutinos hangszerelése igazi acélos koncertélménnyé kovácsolta az estét. A hazai rockélet egyik ikonja tökéletesen átadta azt a fajta időtlenséget és monumentalitást, amit az Ossian jelképez.

A finn LORDI a shock rock és a horror-metal egyik legismertebb képviselője, és érdekes látványt nyújtott, ahogy az egész nézőtér átvonult az Ossian koncert után a H-Music Nagyszínpadához, többen biztosan nem tudták, milyen élményben lesz részük. A zenekar jellegzetessége a szörnyjelmezekben adott színpadi show, amely egyszerre teátrális és látványos, miközben a zenei alapot klasszikus hard rock és heavy metal riffek adják. A 2006-os dalfesztivál megnyerése óta összesen 19 stúdióalbumot kiadó együttes fellépése egyszerre volt magával ragadó rockcirkusz és zenei élmény, ami pillanatok alatt elvarázsolta a fesztivál közönségét.

Mr. Lordi, a zenekar frontembere írja a dalok nagy részét, emellett megtervezi a banda szörnyjelmezeit is
Kép: Tábor Fesztivál/Facebook

A Depresszió 2025-ben is teljes gázzal nyomja: augusztus 1-jén debütált új daluk és klipjük, az „Arcomba vág”. Ősszel érkezik a friss nagylemez is, amit országos turné kísér majd, mindezt a 25 éves jubileum jegyében. A Tábor Fesztiválon ugyanazzal a vehemenciával zúztak, mint negyedszázadnyi pályafutásuk során bármikor. A pénteki utolsó fellépőként számukra volt feladva a legnehezebb lecke: Ismét felrázni az addigra kicsit megfáradt brigádot. Bele is csaptak a húrokba. A gitár sodró erejű hangzása és az erőteljes dallamok felépítették az együttes klasszikus hangzásvilágát, ami a közönség soraiból kiváltotta a megfelelő hatást: moshpit, pogó, headbang.

 

