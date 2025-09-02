Hard rock legendák zúztak a Tábor Fesztiválon

A dübörgő kezdés után nem volt kétség: aki pénteken az alsóörsi Pelso Campingbe érkezett, igazi rockzúzdára számíthatott. Csütörtökön a Leander Kills húzta le a függönyt utolsó előadóként, amit másnap a szekszárdi punkok szaggattak széjjel, délután háromkor. Nehéz dolguk volt, mivel az utolsó , igazán meleg nyári nap sugarait kellően magukba szívták a a fekete pólók és kabátok. Ennek ellenére az első szólamok után hullámokban csatlakoztak a Don Gattohoz a fesztiválozók a H-Music Nagyszínpada előtt. A hardcore-punk zenekar ismét odatette magát: durván, mégis precízen hangolták fel a közönséget. Lehengerlő előadásuk pénteken is világossá tette, miért rajonganak értük a keményvonalas rockerek.

Tűző napon kezdte el koncertjét a Junkies a Tábor Fesztiválon

Kép: Csizi Péter/Veol

Kicsi halacskákból fesztiválraj lett, a doboscsere után is megmaradt a Junkies lendülete

A tarajos vonal után a 103,9 Rock FM Nagyszínpadon friss lemezmegjelenés után lépett fel a Dalriada, akik népzenei motívumokkal és múltidéző hangzásvilággal alapozták meg eddigi hírnevüket. A soproni folk metal csapat 1998 óta aktív, 2009-ben Arany-albumot nyertek a HangSúly-díjon. Ha középkori hangulat kell modern metál köntösben, ők biztos befutók bárhol, bármikor. A line-upban elfoglalt helyüket igazolta, hogy Binder Laura erőteljes, telt tónusú éneke remekül összeillik a folk metallal, amivel azonnal megmozgatta a közönséget.

Az eredeti ütőmester betegsége miatt a sokoldalú Gravel pattant a dobok mögé, aki hibátlanul püfölte végig a számokat a Junkies fellépésén. Szekeres András és bandája a 30 fok feletti hőmérséklet ellenére is úgy vonzotta a fesztiválozókat, mint mágnes a vasat. Az egyre nyúló árnyékok jelezték, a nap elkezdi átadni helyét a tomboló éjszakának. Kiváló lehetőség volt arra, hogy egy kis pogó is beleférjen a koncert közepén, emlékeztetve a rajongókat, hogy itt mégis csak egy Tábor Fesztiválról van szó! A Junkies egyszerre nézett vissza és előre: a közönség velük együtt énekelte a Mese című dalt, majd az új lemez híre tette fel a pontot az i-re.

Percről percre egyre többen gyűltek össze a nézőtéren a zúzós kocsmarock dallamaira

Kép: Csizi Péte/Veol

Rómeó Vérzik: dirty rock’n’roll formáció Felvidékről

A Junkies után a Rómeó Vérzik következett, és ők gondoskodtak arról, hogy a péntek késő délután igazi rockünneppé váljon. A zenekar közkedvelt dalai, a zúzós riffek és a közönséggel való folyamatos kapcsolat felejthetetlenné tették a fellépést. Az energia szinte kézzelfogható volt, lehengerlő látványvilággal és Borbély „Koppány” László (friss Pro Traditione díjas) előadása igazolta, hogy Felvidék ott van a rock nagy térképén.