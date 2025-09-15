Cicege a tányéron, bor a pohárban – fesztiválhangulat az Esterházy-kastély udvarán

A pápai Cicege Fesztivál mára nemcsak a helyiek kedvelt eseményévé vált, hanem a környékbeli településekről is egyre több látogatót vonz. A rendezvény egyszerre szól a gasztronómiáról, a jó borokról, a helyi különlegességekről, valamint a közösségi élményről. A fesztivál szíve a cicege, a hagyományos krumplis lepény, amely számtalan változatban készült el a standoknál. A pápaiak és a vendégek együtt ültek az asztaloknál, ami visszaigazolta, hogy a fesztivál valódi értéke a közös pillanatokban rejlik.

Borlovagrendi felvonulással és zászlóátadással ünnepelték a borkultúra hagyományait a Cicege Fesztiválon

Kép: Haraszti Gábor/ veol

Ízélmények és baráti találkozások színtere volt a pápai fesztivál

Az esemény gasztronómiai kínálata bővelkedett a hagyományos és kézműves ínyencségekben: a kemencében sült langalló mellett házi sajtok, füstölt kolbászok, frissen sütött lángos és illatos rétesek csábították a látogatókat. Az ízek sokszínűsége jól mutatta, hogy a Cicege Fesztivál nemcsak a krumplis lepényről, hanem a helyi gasztronómia gazdag palettájáról is szól. Az ételek minőségben méltó párjuk voltak a helyi borászati kínálatnak, amely éppúgy kínált könnyed, gyümölcsös tételeket, mint karakteres, testes borokat.