Borús égbolt , derült arcok

2 órája

Cicege a tányéron, bor a pohárban – fesztiválhangulat az Esterházy-kastély udvarán

Címkék#fesztivál#Cicege Fesztivál#hagyomány#Esterházy-kastély#pápa

Borászok, zenekarok, baráti társaságok és családok egyaránt otthonra találtak a pápai főtéren. Az idei Cicege Fesztivál megmutatta, hogy a finom falatok, a muzsika és a közösség ereje a legborongósabb időt is derűssé varázsolja. Az Esterházy-kastély díszudvara méltó hátteret adott Pápa egyik legfontosabb kulturális rendezvényének.

Csizi Péter

A pápai Cicege Fesztivál mára nemcsak a helyiek kedvelt eseményévé vált, hanem a környékbeli településekről is egyre több látogatót vonz. A rendezvény egyszerre szól a gasztronómiáról, a jó borokról, a helyi különlegességekről, valamint a közösségi élményről. A fesztivál szíve a cicege, a hagyományos krumplis lepény, amely számtalan változatban készült el a standoknál. A pápaiak és a vendégek együtt ültek az asztaloknál, ami visszaigazolta, hogy a fesztivál valódi értéke a közös pillanatokban rejlik.

Borlovagrendi felvonulással és zászlóátadással ünnepelték a borkultúra hagyományait a Cicege Fesztiválon
Kép: Haraszti Gábor/ veol

Ízélmények és baráti találkozások színtere volt a pápai fesztivál

Az esemény gasztronómiai kínálata bővelkedett a hagyományos és kézműves ínyencségekben: a kemencében sült langalló mellett házi sajtok, füstölt kolbászok, frissen sütött lángos és illatos rétesek csábították a látogatókat. Az ízek sokszínűsége jól mutatta, hogy a Cicege Fesztivál nemcsak a krumplis lepényről, hanem a helyi gasztronómia gazdag palettájáról is szól. Az ételek minőségben méltó párjuk voltak a helyi borászati kínálatnak, amely éppúgy kínált könnyed, gyümölcsös tételeket, mint karakteres, testes borokat.

Két főszereplő egy képen: fehérbor és a repohár
Kép: Haraszti Gábor/Napló

A Cicege Fesztivál egyik különleges színfoltja volt a „Borász a házban” program, ahol a helyi pincészetek képviselői személyesen vezették végig a látogatókat boraik világán. A résztvevők nemcsak kóstolhattak, hanem első kézből hallhatták a történeteket a szőlőtermő dűlőkről, a borászat mindennapjairól és a borkészítés titkairól. A közvetlen hangulat, a poharak felett szőtt beszélgetések és a szakértő magyarázatok igazi élményt jelentettek: a bor így nem csupán ital lett, hanem élő kapcsolat a termőföld, a borász és a közönség között.

A színpadi koncertek után a sátorból szólt a muzsika a borozgatás mellé
Kép: Csizi Péter/Napló

Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák voltak a szombati nap fellépői

Ferenczi György sokoldalú muzsikus, aki a rock’n’roll és a blues hagyományait népzenei elemekkel ötvözi – szájharmonikával, hegedűvel és magyar versek megidézésével. Az 1-ső Pesti Rackák koncertjén Pápán is érvényesült a rájuk jellemző közvetlenség: stand-upos humor, versrészletek és lendületes zenei váltások teremtették meg azt a különleges fesztiválhangulatot, amely péntek este a közönséget is magával ragadta.

Nagyszerű krumplis lepényeket ízlelhettek meg a látogatók
Kép: Haraszti Gábor/Napló

A 4S Street koronázta meg a vasárnapot, borús időben varázsoltak szívmelengető hangulatot

A gyergyószentmiklósi indie-pop-rock banda a hétvége talán legjobban várt fellépője volt. Hangzásukra jellemző az érzelmes dalszöveg, modern alternatív rockos alapokkal és popos dallamokkal kevert stílus. Három nagylemezük jelent meg: Fellegvár (2019), Szebb Napok (2021), Jegyeket, bérleteket (2024). Slágereik gyakran szerepelnek rádión, streaming platformokon – akárcsak a „Tíz éven át” –, és több díjat is begyűjtöttek. Róluk a Művészetek Völgye cikksorozatunkban is írtunk, úgy látszik, a srácok előszeretettel lépnek fel Veszprém megye színpadain, ami nem is meglepő: a közönség ismét egy emberként énekelte a legfelkapottabb dalrészleteket, a fények és tapsok pedig fesztiválhangulatú finálét hoztak az Esterházy-kastély udvarába.

Fellépők és viták, a fesztivál utóélete az online térben

A rendezvény egyik legtöbbet emlegetett része a zenei program. Akadt, aki hiányolta a közismert előadókat, és inkább fülbemászó slágerekre mulatott volna. Mások viszont épp az ismeretlen zenekarokban találtak örömöt: az őszinte, élő zene, a közös éneklés és a tánc sokaknak maradandó élményt adott. A viták ellenére a fellépők összességében gondoskodtak arról, hogy a főtéren ne maradjon csend. A cicege és a bor köré szervezett fesztivál évről évre bebizonyítja, hogy Pápa főtere méltó helyszíne a közös ünneplésnek. Ha valakinek tájidegen szó a cicege, az alábbiak közül válogathat magának:

  • lapcsánka
  • lepcsánka
  • krumplimálé
  • rösztike 
  • bere 
  • tócsni
  • krumplis lepény
     

 

