Fiatalok napja 2025 – estig tartó buli, előadások és különleges programok

A színpadon elsőként Ovádi Péter országgyűlési képviselő üdvözölte a fiatalokat. Beszédében felidézte, hogy immár 14 éve indult útjára a városban a Fiatalok Napja: „Nagyon örülök annak, hogy itt Veszprémben oda tudunk figyelni a fiatalokra. Büszkék lehetünk városunk történelmére, de az is rajtunk múlik, milyen jövőt építünk. Legyetek büszkék arra, hogy veszprémiek vagytok – hiszen valóban az ország egyik legszebb településén élhettek” – hangsúlyozta.

Fiatalok Napja – Ovádi Péter: „Legyetek büszkék arra, hogy veszprémiek vagytok”

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ezután Sótonyi Mónika alpolgármester köszöntötte a közönséget, kiemelve, hogy a programok összeállításánál maximálisan figyelembe vették a veszprémi fiatalok igényeit:

„Szerettük volna, ha ez a nap valóban rólatok szól. Intézményeink és civil szervezeteink is azért csatlakoztak, hogy érezzétek: van helyetek, van hangotok, és számít a véleményetek ebben a városban” – fogalmazott.

A megnyitó után a Veszprém Város Vegyeskara és a Vokál Ifjúsági Kórus adott koncertet, majd elindult a délutáni programsorozat.