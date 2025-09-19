53 perce
Fiatalok napja 2025 – estig tartó buli, előadások és különleges programok
Elkezdődött a Fiatalok Napja 2025 Veszprémben, amelynek idén a Nyárkert (Színházkert) ad otthont. A rendezvényt délután a Veszprémi Petőfi Színház művészeinek rövid előadása nyitotta meg, majd a hivatalos köszöntőkre került sor.
A színpadon elsőként Ovádi Péter országgyűlési képviselő üdvözölte a fiatalokat. Beszédében felidézte, hogy immár 14 éve indult útjára a városban a Fiatalok Napja: „Nagyon örülök annak, hogy itt Veszprémben oda tudunk figyelni a fiatalokra. Büszkék lehetünk városunk történelmére, de az is rajtunk múlik, milyen jövőt építünk. Legyetek büszkék arra, hogy veszprémiek vagytok – hiszen valóban az ország egyik legszebb településén élhettek” – hangsúlyozta.
Ezután Sótonyi Mónika alpolgármester köszöntötte a közönséget, kiemelve, hogy a programok összeállításánál maximálisan figyelembe vették a veszprémi fiatalok igényeit:
„Szerettük volna, ha ez a nap valóban rólatok szól. Intézményeink és civil szervezeteink is azért csatlakoztak, hogy érezzétek: van helyetek, van hangotok, és számít a véleményetek ebben a városban” – fogalmazott.
A megnyitó után a Veszprém Város Vegyeskara és a Vokál Ifjúsági Kórus adott koncertet, majd elindult a délutáni programsorozat.
Fiatalok napja 2025 – estig tartó buli, előadások és különleges programokFotók: Nagy Lajos/Napló
Estig még rengeteg fergeteges program várja az érdeklődőket a Fiatalok Napja rendezvényen:
17:45-kor panelbeszélgetés kezdődik a fenntarthatóságról.
18:15-től veszprémi diákzenekarok (Organic, TP, Parkside Boys) veszik át a színpadot.
19:30-kor a Petőfi Színház előtti téren látványos Tűzmadarak tűzzsonglőr show szórakoztatja majd a közönséget.
Az estét pedig koncertek és bulik zárják: DJ NILS-UP!, CoLee és végül az Enikőparty gondoskodik a fesztiválhangulatról egészen éjfélig.
A Nyárkertben emellett egész délután és este különféle intézmények, szervezetek standjai várják a fiatalokat: az MCC-től és a Pannon Egyetemtől kezdve a civil szervezeteken át egészen a rendőrségig és a katonai bemutatókig.
A Fiatalok Napja 2025 tehát már dübörög, és az igazán pörgős része még csak most következik – este zenével, fénnyel és rengeteg közös élménnyel.