Figyelem, útlezárás és forgalomkorlátozás az egyik legnépszerűbb Balaton-parti településen!

A szüreti rendezvény miatt jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani szombaton és vasárnap Tihanyban.

Tihanyban szüreti napokat rendeznek, ezért a Kossuth Lajos utca egy szakaszát lezárják szombaton 17:00-tól 23:59-ig. Vasárnap ugyanitt 14:30 és 17:30 között félpályán engedik a járműveket. A Fürdőtelepi utcát pedig mindkét napra egyirányúsítják - közölte az Útinform.

 

