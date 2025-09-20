Figyelem, útlezárás és forgalomkorlátozás az egyik legnépszerűbb Balaton-parti településen!

Tihanyban szüreti napokat rendeznek, ezért a Kossuth Lajos utca egy szakaszát lezárják szombaton 17:00-tól 23:59-ig. Vasárnap ugyanitt 14:30 és 17:30 között félpályán engedik a járműveket. A Fürdőtelepi utcát pedig mindkét napra egyirányúsítják - közölte az Útinform.