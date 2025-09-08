Fizetni kell majd a parkolásért a Balaton-parti Tescónál

A balatonfüredi Tesco parkolójában már megkezdődtek a fizetős parkoló kialakításának előkészületei. A munkálatok során a parkoló bejáratánál sorompót állítanak fel. A változás a vásárlók mindennapjaira is jelentős hatással lehet.

A fizetős parkoló sorompóját már építik a balatonfüredi Tesco előtt

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Középpontban a hatékonyság

A sorompó felállítása és a fizetős parkoló kialakítása elsősorban a parkoló rendjét és a helyek hatékony kihasználását szolgálja. A vásárlók számára ez azt jelenti, hogy a parkolás előtt jegyet kell váltaniuk, vagy más módon kell a parkolás igénybevételét regisztrálniuk. A Tesco célja ezzel a rendszerrel a parkolóhelyek biztosítása minden látogató számára. A parkolási díj mértéke és a rendszer kezelhetősége kulcsfontosságú lesz abban, hogy a vásárlók mennyire fogadják el a változást.

Mikor lesz használható a fizetős parkoló?

Jelenleg a sorompó építése zajlik. A témával kapcsolatban megkerestük a Tescót, a hivatalos választ a rendszer bevezetésének pontos időpontjáról még várjuk. Amint a vállalat részletes információkat ad, tájékoztatjuk olvasóinkat.