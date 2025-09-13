Megérkezett a válasz: fizetős parkoló működik a balatonfüredi Tescónál

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy a balatonfüredi Tesco parkolójában már megkezdődtek a fizetős parkoló kialakításának előkészületei. Az elmúlt hetekben sokan figyelték, hogyan épül a sorompó a balatonfüredi Tesco parkolójában. A változás körül izgalom és találgatás kísérte a munkálatokat, hiszen mindenki kíváncsi volt, mit hoz a jövőben a parkolás.

A fizetős parkoló sorompóját már felállították a balatonfüredi Tescónál.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Fizetős parkoló: hivatalos részletek a Tescótól

A Tesco közleménye szerint a fizetős parkolás 2025. szeptember 1-jén lépett életbe. Minden vásárló az első másfél órában ingyenesen parkolhat, ezt követően pedig minden megkezdett óráért 400 forintot kell fizetni. A sorompó és a parkolóautomaták segítségével a rendszer könnyen kezelhető, és a parkolóhelyek minden látogató számára elérhetők.

A rendszer lehetőséget ad a vásárlóknak, hogy tudatosan tervezzék parkolásukat. Azok, akik rövid bevásárlásra érkeznek, az ingyenes másfél órát elegendőnek találhatják, míg hosszabb időtöltés esetén díjfizetés szükséges. A rendszer átlátható és egyértelmű, így nem rontja a vásárlói élményt, ugyanakkor biztosítja a parkolóhelyek optimális kihasználását.