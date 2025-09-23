szeptember 23., kedd

40 perce

Itt az egész országot lázban tartó palacsintarecept, mindent letarol a Fluffy & Me +videó

Címkék#Fluffy & amp ; M#recept palacsintafelhő#szuflé palacsinta

A TikTok és Instagram után most a magyar konyhákban is hódít a japán szuflé palacsinta, vagy más néven felhőpalacsinta. Pillekönnyű, látványos és meglepően egyszerű elkészíteni – mutatjuk a receptet!

A budapesti Fluffy & Me óriási sikernek örvend, videóikban arról számolnak be, hogy többutcányi sorban állnak a vendégek palacsinta szufléra várva! Ez a különlegesség látványos és dundira nő sütés közben, elképesztően puha és remegős is, nem véletlen, hogy sokan csak felhőpalacsintaként emlegetik. Az interneten villámgyorsan népszerű lett a japán szuflé palacsinta, de a jó hír az, hogy otthon is könnyedén elkészíthető, ha betartunk néhány alapszabályt.

Mindent letarol a Fluffy & Me, a japán palacsinta szuflé
Forrás: fluffyandme.hu

Így készítsd el a saját Fluffy & Me palacsintádat

Ha te is kipróbálnád a felhőpalacsintát, a részletes receptet a Mindmegette oldalán találod meg. Ott lépésről lépésre bemutatják, hogyan készítheted el, és milyen apró trükkökre kell figyelned, hogy a palacsintád valóban úgy nézzen ki, mint a képeken.

Íme a Fluffy & Me videója a nagy sikerű palacsintájukról:

@fluffyandme_ HOLNAP NYITUNK! #palacsintázó #fluffypancakesbudapest #ilovepancakes #fluffybudapest #palacsintabár #bruchbudapest #palacsintasütés #fluffypalacsinta ♬ original sound - R-LO

Akár hétvégi reggelinek, akár desszertnek szánod, garantáltan lenyűgözöd vele a családot, és valószínűleg a fotóid is tarolni fognak a közösségi médiában. Friss gyümölcsökkel, juharsziruppal, porcukorral vagy akár egy gombóc fagyival is tálalhatod, garantált az „Instagram-kompatibilis” hatás.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
