Itt az egész országot lázban tartó palacsintarecept, mindent letarol a Fluffy & Me +videó
A TikTok és Instagram után most a magyar konyhákban is hódít a japán szuflé palacsinta, vagy más néven felhőpalacsinta. Pillekönnyű, látványos és meglepően egyszerű elkészíteni – mutatjuk a receptet!
A budapesti Fluffy & Me óriási sikernek örvend, videóikban arról számolnak be, hogy többutcányi sorban állnak a vendégek palacsinta szufléra várva! Ez a különlegesség látványos és dundira nő sütés közben, elképesztően puha és remegős is, nem véletlen, hogy sokan csak felhőpalacsintaként emlegetik. Az interneten villámgyorsan népszerű lett a japán szuflé palacsinta, de a jó hír az, hogy otthon is könnyedén elkészíthető, ha betartunk néhány alapszabályt.
Így készítsd el a saját Fluffy & Me palacsintádat
Ha te is kipróbálnád a felhőpalacsintát, a részletes receptet a Mindmegette oldalán találod meg. Ott lépésről lépésre bemutatják, hogyan készítheted el, és milyen apró trükkökre kell figyelned, hogy a palacsintád valóban úgy nézzen ki, mint a képeken.
Íme a Fluffy & Me videója a nagy sikerű palacsintájukról:
Akár hétvégi reggelinek, akár desszertnek szánod, garantáltan lenyűgözöd vele a családot, és valószínűleg a fotóid is tarolni fognak a közösségi médiában. Friss gyümölcsökkel, juharsziruppal, porcukorral vagy akár egy gombóc fagyival is tálalhatod, garantált az „Instagram-kompatibilis” hatás.