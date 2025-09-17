szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Szabálytalanságok

25 perce

Botrány a nyári büfékben: undorító, amikre bukkantak, tonnányi kaja ment a kukába

#fesztivál#kormányhivatal#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Az országos ellenőrzések komoly hiányosságokat tártak fel a nyári vendéglátóhelyeken, a fagyizóktól a strandbüfékig. A szabálytalanságok miatt több helyet bezártak, és milliós bírság kiszabására is sor került a fogyasztóvédelem részéről.

Veol.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a kormányhivatalokkal közösen idén nyáron országos akcióban vizsgálta a vendéglátóhelyeket. A fogyasztóvédelem ellenőrzései során strandbüfékben, fagyizókban és fesztiválokon is találtak szabálytalanságokat, amelyek miatt több bírság kiszabására került sor. Összesen 33 helyszínen korlátozták a működést, és közel 1200 kilogramm élelmiszert vontak ki a forgalomból. A cél a fogyasztók védelme és a higiéniai előírások betartatása volt – írja az nkfh.gov.hu

A fogyasztóvédelem ellenőrzései során strandbüfékben, fagyizókban és fesztiválokon is találtak szabálytalanságokat
 Fotó: nkfh.gov.hu

Fogyasztóvédelem: szabálytalanságok miatt milliós bírság

A vizsgálatok során kiderült, hogy a leggyakoribb hiányosságokat a higiéniai szabálytalanságok jelentették, amelyek az ellenőrzött helyek 15 százalékánál fordultak elő. Az ellenőrök szennyezett munkafelületeket, erősen koszos hűtőket, elégtelen takarítást, hiányos kézmosási lehetőségeket és nem megfelelő mosogatási körülményeket tapasztaltak. Országszerte 33 vendéglátóhely működését kellett korlátozni a súlyos problémák miatt.

 A fogyasztók tájékoztatása sem volt mindenhol megfelelő: több mint 8 százalékban hiányoztak az allergénekről szóló információk, egyes fagylaltozók pedig elmulasztották feltüntetni a mesterséges színezékekre vonatkozó kötelező figyelmeztetést. Emellett előfordult, hogy dolgozókat érvényes egészségügyi alkalmassági papírok nélkül foglalkoztattak. Az ellenőrzések nyomán 356 terméket, összesen 1195 kilogramm élelmiszert vontak ki a forgalomból, 217 eljárás indult, a bírságok összege pedig meghaladta a 37 millió forintot.

 

