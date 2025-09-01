szeptember 1., hétfő

Ha teheted, ne ma intézd a földhivatali ügyeidet

1 órája

Rendszerleállás miatt hatalmas sor alakult ki a Földhivatali Főosztálynál Veszprémben

Informatikai átállás miatt péntekig a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal valamennyi Földhivatali Osztályánál szünetelt az ügyfélfogadás, olvasónk tájékoztatása szerint hétfőn pedig a rendszer leállása miatt alakult ki hatalmas sor a személyes ügyintézésre várakozókkal Veszprémben.

Szilas Lilla

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal valamennyi Földhivatali Osztályánál – informatikai átállás miatt – 2025. augusztus 25. és augusztus 29. között ideiglenesen szünetelt az ingatlan-nyilvántartási tárgyú beadványokra vonatkozó ügyfélfogadás és az ügycsoportot érintő személyes ügyintézés lehetősége, így az ügyfelek hétfőn próbálták intézni teendőiket, azonban egyik olvasónk arról tájékoztatta lapunkat, hogy ekkor sem jártak sikerrel. 

Leállás a Földhivatali Osztálynál, hatalmas sor alakult ki
Leállás a Földhivatali Főosztálynál: hatalmas sor alakult ki
Leállás a Földhivatali Főosztálynál

Olvasónk hétfőn délelőtt jelezte szerkesztőségünk felé, hogy a veszprémi földhivatal rendszere leállt és mintegy 30 ember már több mint egy órája várakozik. A problémával kapcsolatban megkerestük a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt, amely a későbbiekben bővebb tájékoztatást ígért.

 

