Meglepő titok derült ki a foltos hiénák szüléséről – Ezért szenvednek annyit a nőstények

Elsőre talán nem gondolnánk, de az afrikai szavannák rettegett ragadozói, a foltos hiénák (Crocuta crocuta) rendkívül komplex és fájdalmas módon hozzák világra utódaikat. A foltos hiéna nőstények anatómiai különlegessége egyedi a természetben, és ez teljesen átalakítja a faj szaporodási stratégiáját.

A foltos hiéna nősténye valójában „álhímmé” alakult

Fotó: wikipédia/ Emmanuel Faivre

A foltos hiéna nősténye valójában „álhímmé” alakult – és ez a szülés ára

A nőstény foltos hiéna külső nemi szervei megtévesztően hasonlítanak a hímekére. Ez azért van, mert a nőstények „pszeudopénisszel” rendelkeznek – ez valójában a megnyúlt csikló, amelyen keresztül történik mind a közösülés, mind a szülés. A szülés emiatt elképesztően nehézkes: a kölyöknek ezen a hosszú, szűk járaton kell áthaladnia, gyakran meg is reked közben, ami a kölyök és néha az anya pusztulásához is vezethet. A statisztikák szerint az első alom esetén a kölykök több mint 60%-a nem éli túl a születést – írja a Természetismeret Magazin. A furcsa szaporodási forma mögött egyfajta társadalmi mechanizmus áll: a nőstények dominánsak, erősebbek és nagyobbak, mint a hímek, és a szociális hierarchia szoros kapcsolatban van a hormonháztartással. A magas androgénszint, köztük a tesztoszteronszint – amely e különleges nemi szerv kialakulását okozza – ugyan dominanciát biztosít, de súlyos biológiai árat követel. Maga a vemhesség körülbelül 110 napig tart, és általában 1-2 kölyök születik. A kis hiénák vakon és gyengén jönnek világra, de rendkívül gyorsan fejlődnek, és hamarosan elfoglalják helyüket a klán társadalmi ranglétráján.