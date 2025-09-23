Fonyódi Panoráma sétány – Fedezd fel a Balaton legszebb romantikus kilátását!

A Balaton déli partján, Fonyód-Bélatelepen található az egyik legkülönlegesebb sétaút: a Fonyódi Panoráma sétány, más néven Szaplonczay sétány. Nevét Szaplonczay Manóról, a településrész alapítójáról kapta, aki orvosként és közéleti szereplőként is sokat tett a környék fejlődéséért.

Fonyódi panoráma sétány: a szerelmesek kedvelt sétáló helye

Fotó: Kővári Zsolt

A sétány a híres villasorral szemben húzódik, ahol az 1890-es években elegáns nyaralók épültek. Egykor olyan neves családok és személyiségek otthona volt itt, mint a Törley család vagy Huszka Jenő zeneszerző. Bár a villák ma már sok helyen az idő nyomát viselik, még mindig különleges hangulatot árasztanak.

A korláttal védett sétányról csodás panoráma nyílik: a Balaton víztükre és az északi part tanúhegyei - köztük a Badacsony, a Szent György-hegy és a Csobánc - tárulnak elénk. A tájékozódást információs táblák segítik, így könnyen beazonosítható, melyik hegy melyik. A séta közben kőből faragott padok mellett pihenhetünk meg, elhaladunk Pál Mihály „Balatoni szél” című szobra előtt, és egy fotókeret is várja a látogatókat, amelyből nézve a messzi Badacsony válik a kép főszereplőjévé.

Fonyódi panoráma sétány a szerelmespárok kedvelt helye

A Fonyódi Panoráma sétány romantikus atmoszféráját a patinás villasor, a százéves fák és a festői balatoni panoráma adják. Nem véletlen, hogy napközben vagy naplemente idején sok szerelmespár választja sétájuk helyszínéül. Akik pedig még maradandóbb emléket szeretnének itt hagyni, a lakatfalon elhelyezett lakattal örökíthetik meg szerelmüket.

A Fonyódi Panoráma sétány így egyszerre kínál történelmi múltat, kulturális élményt és természetközeli kikapcsolódást - igazi balatoni ékszerdoboz, amelyet érdemes felkeresni. Most pedig itt az alkalom, hogy te is átélhesd a balatoni panoráma különleges hangulatát - rakd ki online puzzle formájában, és fedezd fel a részleteket darabról darabra!

Így rakd ki a puzzle-t:

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.