A balatoni vérkút gyógyforrásból lett mészárszék
A Zánka-Köveskál vasútállomástól 1,2 km-re északkeletre, a Balaton partjától 60 méterre található egy forrás, melynek neve hátborzongató történeteket ígér.
A forrást egyes feljegyzések szerint már az ókori Rómaiak is használták gyógyító ereje miatt. Első írásos említése 1786-ból származik, míg hat évvel később J. Tomasich „Comitatus Zaladiensis” című térképén már gyógyfürdőként jelölték. A forrás a nevét a víz magas vasérc tartalmáról kapta, mely kifolyóit vérszínűre festette. Ugyanakkor volt idő, amikor valódi vér is folyt bőven itt a falak között – írja a toretro.hu.
Az 1830-as évektől fürdőház állt a csodahatásúként ismert forrás mellett. A parasztfürdőként működő létesítményben a nagy, közös fürdőház mellett két „VIP” létesítmény is helyet kapott, két-két privát káddal. Ezeket három oldalról határolta csupán fal, míg a tó felé eső rész csodás panorámát kínált a környékre. Ugyanakkor a forrás maga köztulajdonban volt, így bárki ihatott a vizéből, melyet a gyomor bántalmainak gyógyítására javasoltak.
Hogyan lett vérkút a forrásból?
Ha valaki nem elégedett meg az ingyen ivókúrával, hanem pénzt is szánt a gyógyulására, az orvosi ellátásban is részesülhetett a vérkútnál. Az ötlet egy köveskáli borbélytól származott, aki a kádfürdőt gyógyítóközponttá fejlesztette. A fürdéshez abban az időben rendelhető volt érvágás, illetve köpölyözés is; a gyógyhatásban talán a vérvétel volt a legfontosabb. Leírták, hogy a fürdő egy-egy nagyobb forgalmú vasárnap után inkább mészárszékhez hasonlított, mint fürdőhelyhez, így fura nevét erről is kaphatta volna.
A forrás azonban egyszer csak elapadt. Cholnoky Jenő, a Balaton nagy ismerője 1900-ban már leírta, hogy az omladozó, egykori fürdőház egy kiszáradt forrás mellett árválkodik. A ház még 1930-ban is létezett, sőt 1912-ben még a gőzfejlesztő kazán is a helyén volt. A komplexum éppen abban az évben, vagyis 1930-ban került új tulajdonoshoz, aki megpróbálta életre kelteni a vérkutat. Prepeliczay Árpád úr felújíttatta a fürdőházat, a forrást pedig kitisztíttatta. A vízhozam ennek hatására újra elérte a 160 köbmétert naponta. Ez a helyzet azonban nem tartott sokáig. A forrás teljesen megbízhatatlanná vált, és gyakran évekre kiszáradt.
Az ötvenes évek elejére már a fürdőház épülete is felismerhetetlenné lett, majd végérvényesen el is tűnt. Helyén palackozó üzemet akartak építeni a gyógyhatású víz árusításához, azonban ebből sem lett semmi. Az átmenetileg Margit-forrásra keresztelt hely ma is létezik, immáron újra vérkút néven, ám vízhozama ma már teljesen elenyésző.