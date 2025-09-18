A balatoni vérkút gyógyforrásból lett mészárszék

A forrást egyes feljegyzések szerint már az ókori Rómaiak is használták gyógyító ereje miatt. Első írásos említése 1786-ból származik, míg hat évvel később J. Tomasich „Comitatus Zaladiensis” című térképén már gyógyfürdőként jelölték. A forrás a nevét a víz magas vasérc tartalmáról kapta, mely kifolyóit vérszínűre festette. Ugyanakkor volt idő, amikor valódi vér is folyt bőven itt a falak között – írja a toretro.hu.

Az 1830-as évektől fürdőház állt a csodahatásúként ismert forrás mellett

Fotó: rekonstrukció / Forrás: toretro.hu

Az 1830-as évektől fürdőház állt a csodahatásúként ismert forrás mellett. A parasztfürdőként működő létesítményben a nagy, közös fürdőház mellett két „VIP” létesítmény is helyet kapott, két-két privát káddal. Ezeket három oldalról határolta csupán fal, míg a tó felé eső rész csodás panorámát kínált a környékre. Ugyanakkor a forrás maga köztulajdonban volt, így bárki ihatott a vizéből, melyet a gyomor bántalmainak gyógyítására javasoltak.

Hogyan lett vérkút a forrásból?

Ha valaki nem elégedett meg az ingyen ivókúrával, hanem pénzt is szánt a gyógyulására, az orvosi ellátásban is részesülhetett a vérkútnál. Az ötlet egy köveskáli borbélytól származott, aki a kádfürdőt gyógyítóközponttá fejlesztette. A fürdéshez abban az időben rendelhető volt érvágás, illetve köpölyözés is; a gyógyhatásban talán a vérvétel volt a legfontosabb. Leírták, hogy a fürdő egy-egy nagyobb forgalmú vasárnap után inkább mészárszékhez hasonlított, mint fürdőhelyhez, így fura nevét erről is kaphatta volna.

1966-ban még folyt víz a vérkútból

Fotó: toretro.hu

A forrás azonban egyszer csak elapadt. Cholnoky Jenő, a Balaton nagy ismerője 1900-ban már leírta, hogy az omladozó, egykori fürdőház egy kiszáradt forrás mellett árválkodik. A ház még 1930-ban is létezett, sőt 1912-ben még a gőzfejlesztő kazán is a helyén volt. A komplexum éppen abban az évben, vagyis 1930-ban került új tulajdonoshoz, aki megpróbálta életre kelteni a vérkutat. Prepeliczay Árpád úr felújíttatta a fürdőházat, a forrást pedig kitisztíttatta. A vízhozam ennek hatására újra elérte a 160 köbmétert naponta. Ez a helyzet azonban nem tartott sokáig. A forrás teljesen megbízhatatlanná vált, és gyakran évekre kiszáradt.