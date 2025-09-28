szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

2 órája

A bögre pszichológusa: forró tea minden bajra

Címkék#varázslat#tea#pszichológus

A folyékony ölelés, ami mindig túl forró.

Titzl Vivien

A forró tea valójában nem is ital, hanem életforma. Olyan, mint egy barát, aki mindig meghallgat – csak közben kicsit megégeti a nyelved. Az ember sosem tanul belőle: századszor is túl korán kortyol bele, aztán percekig fújdogálja, mintha ettől hirtelen mínusz húsz fokosra hűlne. 

Forró tea: a hideg napok szótlan hőse
Forró tea: a hideg napok szótlan hőse
Forrás: pexels.com/Illusztráció 

A gőzölgő bölcsesség: forró tea minden élethelyzetre

A bögre eközben lopakodva masszírozza a kezed, mintha azt mondaná: „nyugi, én tartalak életben.”  A teafilter pedig ott ázik lustán, mintha wellness-hétvégén lenne. A forró tea tehát nemcsak ital, hanem a világ legegyszerűbb varázslata: víz + levelek + türelem… amiből az utóbbi általában hiányzik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu