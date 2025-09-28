A bögre pszichológusa: forró tea minden bajra

A forró tea valójában nem is ital, hanem életforma. Olyan, mint egy barát, aki mindig meghallgat – csak közben kicsit megégeti a nyelved. Az ember sosem tanul belőle: századszor is túl korán kortyol bele, aztán percekig fújdogálja, mintha ettől hirtelen mínusz húsz fokosra hűlne.

Forró tea: a hideg napok szótlan hőse

Forrás: pexels.com/Illusztráció

A gőzölgő bölcsesség: forró tea minden élethelyzetre

A bögre eközben lopakodva masszírozza a kezed, mintha azt mondaná: „nyugi, én tartalak életben.” A teafilter pedig ott ázik lustán, mintha wellness-hétvégén lenne. A forró tea tehát nemcsak ital, hanem a világ legegyszerűbb varázslata: víz + levelek + türelem… amiből az utóbbi általában hiányzik.