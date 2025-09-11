Szakadó esőben előzött a 8-ason, hajszálon múlt a tragédia (videó)

A szerdán készült felvételen jól látszik, hogy a felelőtlen sofőr szakadó esőben, a kerekek által felvert vízpermet miatt is erősen korlátozott látási viszonyok közepette előz meg egy kamiont, komolyan kockáztatva ezzel egy frontális ütközést a szembejövő kamerás autóval.

Frontális ütközés és súlyos baleset lehetett volna a felelőtlen előzés vége

Forrás: Facebook/8-as főút hírei

Mutatjuk a videót:

A meggondolatlan előzések komoly balesetekhez vezethetnek, különösen, ha a sofőr nem látja be teljesen a forgalmi viszonyokat vagy figyelmen kívül hagyja a közlekedési szabályokat. Gyakran előfordul, hogy egy rosszul felmért manőver frontális ütközéssel végződik, ami súlyos sérüléseket vagy akár halált is okozhat. Az előzés során mindig meg kell győződni arról, hogy a művelet biztonságosan végrehajtható, elegendő hely és idő áll rendelkezésre, valamint tilos záróvonalnál vagy beláthatatlan útszakaszon előzni. A felelősségteljes vezetés életet menthet.

Legutóbb a 82-esen a rendőrség vett videóra egy felelőtlen előzést, ott a záróvonalat lépte át a türelmetlen sofőr: