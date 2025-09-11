szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felelőtlen manőver

1 órája

Szakadó esőben előzött a 8-ason, hajszálon múlt a tragédia (videó)

Címkék#frontális ütközés#előzés#8-as főút

A 8-as Főút Hírei / Baleseteinek megelőzése közösségi oldalon osztották meg a vérfagyasztó videót.

Veol.hu

A szerdán készült felvételen jól látszik, hogy a felelőtlen sofőr szakadó esőben, a kerekek által felvert vízpermet miatt is erősen korlátozott látási viszonyok közepette előz meg egy kamiont, komolyan kockáztatva ezzel egy frontális ütközést a szembejövő kamerás autóval.

frontális ütközés
Frontális ütközés és súlyos baleset lehetett volna a felelőtlen előzés vége
Forrás: Facebook/8-as főút hírei

Mutatjuk a videót:

Frontális ütközéssel végződhet a felelőtlen manőver

A meggondolatlan előzések komoly balesetekhez vezethetnek, különösen, ha a sofőr nem látja be teljesen a forgalmi viszonyokat vagy figyelmen kívül hagyja a közlekedési szabályokat. Gyakran előfordul, hogy egy rosszul felmért manőver frontális ütközéssel végződik, ami súlyos sérüléseket vagy akár halált is okozhat. Az előzés során mindig meg kell győződni arról, hogy a művelet biztonságosan végrehajtható, elegendő hely és idő áll rendelkezésre, valamint tilos záróvonalnál vagy beláthatatlan útszakaszon előzni. A felelősségteljes vezetés életet menthet.

Legutóbb a 82-esen a rendőrség vett videóra egy felelőtlen előzést, ott a záróvonalat lépte át a türelmetlen sofőr:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu