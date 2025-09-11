1 órája
Szakadó esőben előzött a 8-ason, hajszálon múlt a tragédia (videó)
A 8-as Főút Hírei / Baleseteinek megelőzése közösségi oldalon osztották meg a vérfagyasztó videót.
A szerdán készült felvételen jól látszik, hogy a felelőtlen sofőr szakadó esőben, a kerekek által felvert vízpermet miatt is erősen korlátozott látási viszonyok közepette előz meg egy kamiont, komolyan kockáztatva ezzel egy frontális ütközést a szembejövő kamerás autóval.
Mutatjuk a videót:
Frontális ütközéssel végződhet a felelőtlen manőver
A meggondolatlan előzések komoly balesetekhez vezethetnek, különösen, ha a sofőr nem látja be teljesen a forgalmi viszonyokat vagy figyelmen kívül hagyja a közlekedési szabályokat. Gyakran előfordul, hogy egy rosszul felmért manőver frontális ütközéssel végződik, ami súlyos sérüléseket vagy akár halált is okozhat. Az előzés során mindig meg kell győződni arról, hogy a művelet biztonságosan végrehajtható, elegendő hely és idő áll rendelkezésre, valamint tilos záróvonalnál vagy beláthatatlan útszakaszon előzni. A felelősségteljes vezetés életet menthet.
Legutóbb a 82-esen a rendőrség vett videóra egy felelőtlen előzést, ott a záróvonalat lépte át a türelmetlen sofőr:
Záróvonalon előzött a sofőr a 82-es főúton – komoly büntetés lett a vége (videó)