Madármentés

1 órája

Réti Rita mégis Ricsi – Jó hírek a ritka fülesbagoly állapotáról + videók!

Címkék#fülesbagoly#Exo-Petben#Réti Rita#madarak#vizsgálat

Egy dinnyeföldön vergődve találtak rá a ritka réti fülesbagolyra, akit azóta sokan csak Réti Ritaként emlegetnek. Az állatorvosi vizsgálatok azonban kiderítették: a sérült madár valójában egy hím, és szerencsére egyre közelebb kerül a szabaduláshoz.

Réti fülesbagolymentés: Augusztus végén hatalmas összefogás mentett meg egy fokozottan védett réti fülesbaglyot, amely a dinnye indáiba gabalyodva képtelen volt elrepülni – írta a Tollas Barát Madármentés Facebook-csoport.

Összefogás mentette meg a fokozottan védett réti fülesbagoly Réti Ritát, azaz Ricsit.
Forrás: Tollas Barát Madármentés/Facebook

Az Exo-Pet Állatgyógyászati Centrumban derült ki, hogy a madár szeme sérült meg, ezért gyengült le. Azóta folyamatos állatorvosi gondoskodás alatt áll, és két videó is tanúskodik arról, milyen utat járt be a megmentése óta.

Dinnyeföldről a röpdébe – Így erősödik a 250 ezret érő ritka fülesbagoly

Az első videón még látszik, milyen rossz állapotban került a dinnyeföldről a szakemberekhez a madár. Sokan drukkoltak érte, hiszen a réti fülesbagoly Magyarországon ritka költőfaj, eszmei értéke 250 ezer forint, és alig néhány tucat pár fészkel hazánkban. Mostanra azonban fordult a helyzet: a második felvételen már jól látható, hogy a madár intenzíven erősödik a röpdében. Bár Réti Ritaként vált ismertté, Schütz doktornő és a Tollas Barát szakemberei kiderítették, hogy valójában egy három év körüli hím egyedről van szó.

Ritánk – vagy inkább Ricsink – hamarosan egy újabb szemfenékvizsgálaton esik át az Exo-Petben, de a jelenlegi állapotát látva nagy az esélye, hogy visszakaphatja a szabadságát.

 

 

