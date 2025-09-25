Kortárs hazai és erdélyi művészek Balatonfüreden

A KULTÚRVÁGÁNY kortárs balatonfüredi művésztelep első tárlata a Füredi találkozások címet viseli, és 2025. szeptember 27-én 15 órakor nyílik a Huray-villákban – írja a füredinfo.hu.

A Füredi találkozások lehetőséget adnak a kortárs alkotók munkáinak felfedezésére, valamint a művészekkel való személyes találkozásra

Füredi találkozások – Kortárs képzőművészet a Balatonnál

A tárlatot a KULTÚRVÁGÁNY kortárs balatonfüredi művésztelep szervezi, amelyet Romvári Márton festőművész és Nagy Gyöngyi alapítottak a HotelPremio Group támogatásával. A kiállítás 2026. március végéig látogatható és a hazai valamint erdélyi képzőművészek egy évben kétszer látogatnak Balatonfüredre, ahol a Boutique Hotel Annuska biztosít számukra vendéglátást. Az itt készült művekből nyílik meg az első tárlat, amelynek helyszíne a neves Huray Villa.

A kiállításon a következő művészek alkotásai tekinthetők meg:

Bereczki Kata,

Kun Fruzsina,

Gáspár Annamária,

Barakonyi Zsombor,

Szőke Gáspár,

Kusovszky Bea,

Iski Kocsis Tibor,

Szaxon Szász János,

Albert Levente,

Daczó Enikő,

Nemes András Csaba,

Sárosi Mátyás Zsolt,

Bodolóczki Linda,

Romvári Márton.

Az esemény résztvevőit üdítőkkel és apró pogácsával várják, melyhez a Taverna Étterem és Vendégház felajánlását köszönik.