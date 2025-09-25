szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiállításmegnyitó

47 perce

Kortárs hazai és erdélyi művészek Balatonfüreden

Címkék#tárlat#kortárs#kortárs képzőművészet#képzőművészek#Balatonfüred#művésztelep#kiállítás

2025. szeptember 27-én 15 órakor nyílik meg a Füredi találkozások című kiállítás a Huray-villákban, ahol kortárs hazai és erdélyi képzőművészek alkotásait mutatják be. A kiállítás 2026. március végéig látogatható.

Balogh Rebeka

A KULTÚRVÁGÁNY kortárs balatonfüredi művésztelep első tárlata a Füredi találkozások címet viseli, és 2025. szeptember 27-én 15 órakor nyílik a Huray-villákban – írja a füredinfo.hu.

A Füredi találkozások lehetőséget adnak a kortárs alkotók munkáinak felfedezésére, valamint a művészekkel való személyes találkozásra. Forrás: furedinfo.hu
A Füredi találkozások lehetőséget adnak a kortárs alkotók munkáinak felfedezésére, valamint a művészekkel való személyes találkozásra
Forrás: furedinfo.hu

Füredi találkozások – Kortárs képzőművészet a Balatonnál

A tárlatot a KULTÚRVÁGÁNY kortárs balatonfüredi művésztelep szervezi, amelyet Romvári Márton festőművész és Nagy Gyöngyi alapítottak a HotelPremio Group támogatásával. A kiállítás 2026. március végéig látogatható és a hazai valamint erdélyi képzőművészek egy évben kétszer látogatnak Balatonfüredre, ahol a Boutique Hotel Annuska biztosít számukra vendéglátást. Az itt készült művekből nyílik meg az első tárlat, amelynek helyszíne a neves Huray Villa. 

A kiállításon a következő művészek alkotásai tekinthetők meg: 

  • Bereczki Kata, 
  • Kun Fruzsina, 
  • Gáspár Annamária, 
  • Barakonyi Zsombor, 
  • Szőke Gáspár, 
  • Kusovszky Bea, 
  • Iski Kocsis Tibor, 
  • Szaxon Szász János, 
  • Albert Levente, 
  • Daczó Enikő, 
  • Nemes András Csaba, 
  • Sárosi Mátyás Zsolt, 
  • Bodolóczki Linda, 
  • Romvári Márton.

Az esemény résztvevőit üdítőkkel és apró pogácsával várják, melyhez a Taverna Étterem és Vendégház felajánlását köszönik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu