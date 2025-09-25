1 órája
Kortárs hazai és erdélyi művészek Balatonfüreden
2025. szeptember 27-én 15 órakor nyílik meg a Füredi találkozások című kiállítás a Huray-villákban, ahol kortárs hazai és erdélyi képzőművészek alkotásait mutatják be. A kiállítás 2026. március végéig látogatható.
A KULTÚRVÁGÁNY kortárs balatonfüredi művésztelep első tárlata a Füredi találkozások címet viseli, és 2025. szeptember 27-én 15 órakor nyílik a Huray-villákban – írja a füredinfo.hu.
Füredi találkozások – Kortárs képzőművészet a Balatonnál
A tárlatot a KULTÚRVÁGÁNY kortárs balatonfüredi művésztelep szervezi, amelyet Romvári Márton festőművész és Nagy Gyöngyi alapítottak a HotelPremio Group támogatásával. A kiállítás 2026. március végéig látogatható és a hazai valamint erdélyi képzőművészek egy évben kétszer látogatnak Balatonfüredre, ahol a Boutique Hotel Annuska biztosít számukra vendéglátást. Az itt készült művekből nyílik meg az első tárlat, amelynek helyszíne a neves Huray Villa.
A kiállításon a következő művészek alkotásai tekinthetők meg:
- Bereczki Kata,
- Kun Fruzsina,
- Gáspár Annamária,
- Barakonyi Zsombor,
- Szőke Gáspár,
- Kusovszky Bea,
- Iski Kocsis Tibor,
- Szaxon Szász János,
- Albert Levente,
- Daczó Enikő,
- Nemes András Csaba,
- Sárosi Mátyás Zsolt,
- Bodolóczki Linda,
- Romvári Márton.
Az esemény résztvevőit üdítőkkel és apró pogácsával várják, melyhez a Taverna Étterem és Vendégház felajánlását köszönik.
