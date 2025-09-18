Közlekedési változások az Autómentes Napon

Szeptember 19-én a Sportágválasztó rendezvény kapcsán 9 órakor indul a közösségi futás. Több mint kétezren jelentkeztek a futásra, ami a Jutasi úti műfüves pályától fog indulni 1-1,5 km távon.

Szeptember 19-én a közösségi futás miatt 9 órától közlekedési változásokra kell majd számítani

Fotó: Veszprém VMJV Polgármesteri Hivatala

Közlekedési változások a futás útvonalán

Veszprém VMJV Polgármesteri Hivatala szerkesztőségünk részére elküldte a futás útvonalát, ahol 9 órától közlekedési változásokra kell majd számítani. A közös futás mezőnyében ott lesznek a látássérült sportolók is – ép és sérült így együtt élheti át a mozgás örömét.