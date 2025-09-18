Tájékoztatás
2 órája
Közlekedési változások az Autómentes Napon
Az Európai Mobilitási Hét kapcsán szeptember 16. és 21. között szerveznek programokat Veszprémben. Pénteken közlekedési változásra kell számítani.
Szeptember 19-én a Sportágválasztó rendezvény kapcsán 9 órakor indul a közösségi futás. Több mint kétezren jelentkeztek a futásra, ami a Jutasi úti műfüves pályától fog indulni 1-1,5 km távon.
Közlekedési változások a futás útvonalán
Veszprém VMJV Polgármesteri Hivatala szerkesztőségünk részére elküldte a futás útvonalát, ahol 9 órától közlekedési változásokra kell majd számítani. A közös futás mezőnyében ott lesznek a látássérült sportolók is – ép és sérült így együtt élheti át a mozgás örömét.
