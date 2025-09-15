szeptember 15., hétfő

„A grund pedig a miénk”

3 órája

Futball és szenvedély: 5 hónapnyi munka kellett a válogatott tifójához (videó)

Címkék#tifó#hagyomány#vb selejtező#magyar válogatott#zászló

A foci világában a „tifo” a szurkolói szenvedély látványos formája: előre megtervezett koreográfia, zászló, molinó vagy hatalmas banner, amelyet a lelátón mutatnak be a csapat támogatására – vagy éppen az ellenfél provokálására. A Magyarország–Portugália futballmérkőzésen bemutatott látványelem különlegessége, hogy a magyar irodalom klasszikusából, Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényéből merített ihletet.

Csizi Péter

Az olasz ultrák által meghonosított „tifo” kifejezés mára fogalommá vált: papírlapok, zászlók, molinók és füstök segítségével a lelátók igazi színpadokká alakulnak. Magyarországon a kilencvenes években terjedtek el a látványos drapériák és koreográfiák, amelyek mára a derbik, rangadók és válogatott futballmeccsek elengedhetetlen részévé váltak. A Carpathian Brigade ’09 csoport a Facebook-oldalán osztotta meg a szombati mérkőzésre készült koreográfia kulisszatitkait.

Futballhangulat a legmagasabb fokon: szurkolói tifó üzent a válogatottnak
Futballhangulat a legmagasabb fokon: szurkolói tifó üzent a válogatottnak
Kép: Carpathianbrigade Facebook

Az első nagy hazai próbálkozások – a futball élménye a pályán túl, a lelátón is megszületett

A Ferencváros és az Újpest táborai voltak az elsők, akik rendszeresen használtak molinókat és szervezett koreográfiákat a rangadóikon. A Debrecen BL-mérkőzésein és a diósgyőri stadionban is születtek emlékezetes tifo-k: színes kartonokkal kirakott feliratok, hatalmas zászlók és fáklyás bevonulások. Ezek az akciók nemcsak a klubhűséget, hanem az összetartozás élményét is erősítették.

A „CB” tevékenységeit tízezrek követik minden platformon

A Carpathian Brigade a Magyar Válogatott szurkolói csoportja, rendszeresen szerveznek utazásokat meccsekre belföldre és külföldre egyaránt. Aktívan részt vesznek a találkozók hangulatának fokozásában (tifók, rigmusok, zászlók, transzparensek). A klub nemcsak a focimérkőzéseken, hanem számos egyéni sportág versenyein is ott áll a magyar versenyzők mögött, folyamatosan figyelik a nemzeti témájú rendezvényeket. A csapat erőfeszítései megtérültek a visszajelzések alapján, több, hasonló tartalmú üzenetet kaptak:

Fantasztikus látvány volt, ahogy emelkedett felfelé a koreográfia. Megható pillanatok voltak. Köszönjük szépen

Amikor a futball több, mint játék – a drapériák és látványshow-k főleg nagyobb rangadók előtt kerülnek bemutatásra
Fotó: Ombrello via Getty Images

Magyarország-Portugália VB-selejtező: drapéria az egész nemzetnek

Szombaton a budapesti Puskás Aréna adott otthont a magyar–portugál válogatott mérkőzésnek, ahol a hazai szurkolók hatalmas drapériával tisztelegtek a nemzeti csapat mellett. A molinó piros-fehér-zöld színekben, erős üzenettel borította be a lelátót, és egyszerre volt bátorítás, tiszteletadás és identitásjelkép. Ez a látványosság méltó módon csatlakozott a nemzetközi tifo-hagyományhoz, és megmutatta, hogy a magyar szurkolói közösség is képes az európai élvonalba illő produkcióra.

Nemzetközi példák – ötletes megoldások a legnagyobbaktól

A világ legismertebb koreográfiái közé tartoznak a Borussia Dortmund „Sárga Falának” több emeletnyi sárga-fekete kompozíciói, a Lazio és az AS Roma városi derbijeinek gigantikus drapériái, a Legia Varsó politikai üzeneteket hordozó tifo-i vagy a Crvena Zvezda és a Partizan Belgrád gyúlékony hangulatú bemutatói. Ezek a koreográfiák sokszor bekerülnek a világsajtóba, és önálló sporttörténeti eseményként is értelmezhetők.

A szenvedély vizuális lenyomata

A koreográfiák és drapériák nem pusztán szurkolói eszközök, hanem kulturális üzenetek is. A lelátókon kibontott drapériák a közösség erejét, a múlt iránti tiszteletet és a jelen pillanat intenzitását közvetítik. Ahogy egy-egy meccs után sokszor a gólokat, úgy a látványos koreográfiákat is évekkel később emlegetik a szurkolók. A magyar futballban is hagyománnyá vált, hogy a legnagyobb mérkőzéseket nemcsak a pályán, hanem a lelátón is megnyerik – színekkel, zászlókkal, füsttel és drapériákkal.

Néha több üzenetet is hordoznak ezek a molinók, mint arra elsőre számítanánk..
Kép: Getty Images

A következő VB-selejtezők időpontjai:

  • október 11., szombat — Magyarország vs. Örményország (hazai) 
  • október 14., kedd — Portugália vs. Magyarország (idegenben) 
  • november 13., csütörtök — Örményország vs. Magyarország (idegenben) 
  • november 16., vasárnap — Magyarország vs. Írország (hazai)

 

