800 kéménytűz évente – így készülj fel biztonságosan a fűtési szezonra

Szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a fűtési szezon kezdete előtt érdemes próbafűtést végezni. Így időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások, és még a hideg beállta előtt elvégezhetők a szükséges javítások.

Fűtés előtt ellenőriztesse a kéményt és a kazánt – ingyen is megteheti

Forrás: Depositphotos

A biztonság érdekében a fűtőeszközök ellenőrzése elengedhetetlen. A lánggal működő berendezések hibái nemcsak lakástüzet, hanem szén-monoxid-mérgezést is okozhatnak. Ezért évente célszerű szakemberrel átvizsgáltatni a fűtőeszközt, a kéményt pedig gáztüzelés esetén kétévente, szilárd tüzelésnél évente.

Az ingyenes kéményellenőrzésre a fűtési szezon közeledtével nagyobb lehet a várakozási idő, ám a vizsgálatot a szezon során is el lehet végezni. A társasházak esetében a kéményseprők automatikusan érkeznek, családi házaknál azonban időpont-egyeztetés szükséges: telefonon a 1818-as számon, illetve online a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu oldalon.