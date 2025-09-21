7 órája
800 kéménytűz évente – így készülj fel biztonságosan a fűtési szezonra
Ahogy beköszönt a hűvösebb idő, egyre több otthonban kerül elő a fűtés kérdése, ami minden felelős ingatlantulajdonos számára fontos teendőkkel jár.
Szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a fűtési szezon kezdete előtt érdemes próbafűtést végezni. Így időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások, és még a hideg beállta előtt elvégezhetők a szükséges javítások.
A biztonság érdekében a fűtőeszközök ellenőrzése elengedhetetlen. A lánggal működő berendezések hibái nemcsak lakástüzet, hanem szén-monoxid-mérgezést is okozhatnak. Ezért évente célszerű szakemberrel átvizsgáltatni a fűtőeszközt, a kéményt pedig gáztüzelés esetén kétévente, szilárd tüzelésnél évente.
Az ingyenes kéményellenőrzésre a fűtési szezon közeledtével nagyobb lehet a várakozási idő, ám a vizsgálatot a szezon során is el lehet végezni. A társasházak esetében a kéményseprők automatikusan érkeznek, családi házaknál azonban időpont-egyeztetés szükséges: telefonon a 1818-as számon, illetve online a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu oldalon.
Fűtés biztonságosan: mire figyeljünk a szezon kezdete előtt?
A fűtési időszakban az éghető anyagok biztonságos tárolására is ügyelni kell. Tűzifát ne a kazánházban vagy a fűtőberendezés helyiségében tároljunk, csak annyit, ami néhány órára elegendő. A berendezések környezetéből minden gyúlékony tárgyat távolítsunk el, és gondoskodjunk szikrafogóról. A hamut mindig fém edényben gyűjtsük, és kizárólag kihűlt állapotban dobjuk ki.
Fontos a megfelelő tüzelőanyag kiválasztása is: nedves, festett vagy kezelt fa használata komoly kockázatot jelent. A nedves fa alacsony hőfokon ég, több korom és kátrány keletkezik, ami szűkíti a kéményt és növeli a kéménytűz veszélyét. Hazánkban évente átlagosan 800 kéménytűz keletkezik.
A nyílt lánggal működő berendezések mellé ajánlott szén-monoxid-érzékelőt, valamint füstérzékelőt felszerelni, amelyek időben jeleznek veszély esetén, így életet menthetnek.