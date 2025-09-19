Ganxsta Zolee is segített gyűjteni az ajkai árva kutyáknak

Az ajkai Vahur Állatvédő Egyesület napján kutyafizioterápiás előadás, hangterápia és hangtál-bemutató segítette a testi-lelki feltöltődést. A kutya-gazdi hasonmás verseny hatalmas sikert aratott, akárcsak a kutyás jóga, vagy a közös guggolás kutyával ölben. Ganxsta Zolee is közreműködött a nagy sikerű rendezvényen.

A Vahur Állatvédő Egyesület festői helyszínen várta a két- és négylábúakat, Ganxsta Zolee is segített a gyűjtésben

Fotó: Venczellák Péter

A Vahur Állatvédő Egyesület rendezvényén Ganxsta Zolee is fellépett

A rendezvény során ismert előadók és tartalomkészítők – többek között Csenge (Zira & Dongó Dogventures) és Kacatos Kalandok Bori – is megosztották tudásukat és élményeiket a közönséggel. A hangulatot Podhorszki Hajni handpan előadása emelte, majd az este sztárvendégei, Ganxsta Zolee, a TNT zenekarból ismert Inti, Németh Zotya és Little G Weevil tették fel az i-re a pontot.

A kutya-gazdi hasonmás verseny hatalmas sikert aratott

Fotó: Venczellák Péter

A közösség ereje

A nap végére megszületett az igazi csoda: a résztvevők, támogatók és szponzorok összefogásának köszönhetően 2.272.500 forint adomány gyűlt össze az Ajkán működő Vahur Állatvédő Egyesület javára. Ez az összeg hatalmas segítséget jelent az árva, rászoruló kutyák mindennapi ellátásában és biztonságuk megteremtésében.

Az este sztárvendégei Inti, Ganxsta Zolee, Németh Zotya és Little G Weevil voltak.

Fotó: Venczellák Péter

A „Vahur chill a parton” nemcsak egy jótékonysági rendezvény volt, hanem igazi közösségi élmény, ahol emberek és kutyák lelke egyaránt feltöltődött. Az esemény bebizonyította, hogy összefogással valódi változást tudunk elérni – és minden árva négylábú megérdemli a szeretetet és biztonságot.

Az est egyik fellépője, Ganxsta Zolee közösségi oldalán egy összefoglaló videót is megosztott a napról: