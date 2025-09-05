Szeptember 5-én, a Bakony & Balaton Gasztroünnep nyitó napján 14 és 19 óra között bemutatkozik a Veszprém Megyei Értéktár és a Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint egy sváb szabadulószobán is részt vehetünk. 19 órától a nagyszínpadon fellép a Tükrös zenekar.

Szeptember ötödikén kezdődök a Csopaki Strandon a háromnapos Bakony & Balaton Gasztroünnep

Fotó: csopak.hu

Szombat és vasárnap 10 és 18 óra között kirakodóvásárt tekinthetünk meg, ahol kézműves-foglalkozások, ugrálóvár, szabadulószoba és különböző csoportok (alkotók, erdészek, termelők) mutatkoznak be.

Bakony & Balaton Gasztroünnep Csopakon

A vasárnapi program a következőképpen alakul:

8:00–12:00 Főzőverseny

10:00–11:00 Kabóca Bábszínház – „Malac és liba” című előadás

11:00–11:45 Ricsi bácsi játszóháza

12.00–12:45 Megnyitó

„A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért” – közterület-szépítési verseny díjátadója

13:30–13:45 Főzőverseny eredményhirdetése

14:00–14:45 Néptánccsoportok előadása a Naszály Zenekar kíséretével

14:00–17:00 Sárkányhajó verseny

15:00–15:45 Bogár Muzsika – gyermekzenekar koncert

16:00–16:45 Fláre Beás Zenekar koncertje és táncház

17:00–18:00 Néptánccsoportok előadása a Naszály Zenekar kíséretével

18:00 Naszály Zenekar koncertje