18 perce
Bakony & Balaton Gasztroünnep Csopakon
Szeptember ötödikén kezdődök a Csopaki Strandon a három napos Bakony & Balaton Gasztroünnep.
Szeptember 5-én, a Bakony & Balaton Gasztroünnep nyitó napján 14 és 19 óra között bemutatkozik a Veszprém Megyei Értéktár és a Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint egy sváb szabadulószobán is részt vehetünk. 19 órától a nagyszínpadon fellép a Tükrös zenekar.
Szombat és vasárnap 10 és 18 óra között kirakodóvásárt tekinthetünk meg, ahol kézműves-foglalkozások, ugrálóvár, szabadulószoba és különböző csoportok (alkotók, erdészek, termelők) mutatkoznak be.
Bakony & Balaton Gasztroünnep Csopakon
A vasárnapi program a következőképpen alakul:
8:00–12:00 Főzőverseny
10:00–11:00 Kabóca Bábszínház – „Malac és liba” című előadás
11:00–11:45 Ricsi bácsi játszóháza
12.00–12:45 Megnyitó
„A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért” – közterület-szépítési verseny díjátadója
13:30–13:45 Főzőverseny eredményhirdetése
14:00–14:45 Néptánccsoportok előadása a Naszály Zenekar kíséretével
14:00–17:00 Sárkányhajó verseny
15:00–15:45 Bogár Muzsika – gyermekzenekar koncert
16:00–16:45 Fláre Beás Zenekar koncertje és táncház
17:00–18:00 Néptánccsoportok előadása a Naszály Zenekar kíséretével
18:00 Naszály Zenekar koncertje